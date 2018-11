Aveva fatto perdere le tracce di sé mercoledì 21 novembre e dopo sei giorni è arrivata la più tragica delle notizie. La scomparsa di Giovanni Succi, il cacciatore di 68 anni di Santarcangelo, Rimini, che non si trovava da giorni, si è conclusa nel peggiore dei modi. Come riporta il sito Rimini Today, che pubblica anche la foto del luogo del ritrovamento, il corpo ormai senza vita del cacciatore è stato individuato a poca distanza dal punto dove i primi soccorritori avevano intercettato la sua auto.

A circa 10 minuti a piedi da dove Succi aveva lasciato la propria macchina mercoledì per avventurarsi in cerca di selvaggina. Trovati vivi, invece, i suoi due cani di razza Breton, che vegliavano il cadavere del padrone. I carabinieri del Gruppo Cinofilo di Bologna, racconta Tommaso Torri sul sito, hanno ritrovato i cani letteralmente abbracciati all'uomo. Erano esausti e visibilmente denutriti: probabilmente per 6 giorni non si sono mai allontanati da lui. (Continua dopo la foto)



Un incidente e una morte orribile, quella del cacciatore di Santarcangelo, secondo una prima ricostruzione. Succi, con tutta probabilità, era riuscito a sparare a delle beccacce, tanto che gli uccelli sono stati ritrovati nelle sue mani prive di vita. Poi, sempre stando a quanto emerso, potrebbe aver perso l’equilibrio mentre si accingeva a raccoglierle per poi inciampare in un tronco tra le sterpaglie. Avrebbe quindi tentato di rimanere in piedi aiutandosi con il fucile, come fosse un bastone, ma è poi caduto a terra con la canna dell'arma che gli si è conficcata sotto al mento.

Sarà l’autopsia, ovviamente, a chiarire le cause del decesso dell’uomo che, negli ultimi istanti di vita, è stata confortato dai suoi due cani. Le ricerche di Succi sono scattate subito su impulso del figlio Omar che mercoledì, non vedendolo arrivare per l’ora di cena, ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. L’ultima persona ad averlo visto nel pomeriggio era stata una donna, poi più nessuna notizia.

Della scomparsa di Succi si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto", che aveva pubblicato sul proprio sito ufficiale la scheda del 68enne. Le ricerche dell’uomo sono scattate in tutta la zona con elicotteri, sommozzatori e le unità di soccorso cinofile. L’unico indizio per giorni era stata la macchina del 68enne, una Fiat Qubo, ritrovata in via Almeda. Ed è proprio lì vicino che nel primo pomeriggio di martedì è stato ritrovato il cadavere del pensionato, che era molto conosciuto e stimato, vegliato dai suoi due cani.

