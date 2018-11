All’ennesima aggressione del fidanzato, ha trovato la forza di denunciarlo e di mostrare i segni delle violenze sul suo volto con delle foto choc pubblicate sul suo profilo Facebook. Lei si chiama Kira Dice, ha 23 anni ed è una modella professionista di origine russa. Ai più il suo nome non dirà nulla, ma nel suo Paese è molto famosa. Ha calcato le più importanti passerelle della Russian Fashion Week ed è apparsa in prima pagina su alcuni dei magazine di moda più noti al mondo, come Vogue, Elle, Marie Claire e Cosmopolitan.

Con quelle immagini in cui mostra il volto pieno di lividi e graffi le ha scattate quando era ricoverata in ospedale, poi le ha pubblicate sui suoi canali social attirando su di sé le attenzioni della stampa locale e poi quella internazionale. Così, con quelle foto, la giovane modella ha rotto il silenzio sull’aggressione subita dal compagno. “Ha cercato di violentarmi dopo avermi picchiato”, ha raccontato entrando poi nei dettagli. (Continua dopo la foto)



Stando alla sua versione, la presunta violenza si sarebbe consumata due mesi fa nel suo appartamento di Mosca, ma all’epoca dei fatti non aveva avuto il coraggio di denunciarlo. Lo ha trovato solo domenica scorsa, quando ha condiviso su Facebook le immagini del suo volto gonfio, tumefatto. "Avevo paura ma ho sempre saputo che avrei dovuto farlo", ha ammesso Kira. Il motivo scatenante dell’aggressione, ricostruisce il Daily Mail, sarebbe stata la gelosia di lui.

"Gli avevo appena detto che mi sarei dovuta trasferire in Cina per lavoro per un po' – ha raccontato la modella - Ma lui mi ha lanciato contro una sedia e mi ha picchiata, poi mi ha strappato via le mutande cercando di violentarmi. Mi ha anche infilato una banconota in bocca costringendomi a masticarla". Poi "ha cominciato a rompere i mobili del mio appartamento, offendendomi ripetutamente". Kira ha perso conoscenza e a quel punto il ragazzo ha chiamato i soccorsi.

Arrivata in ospedale piena di lividi su tutto il corpo, i medici le hanno diagnosticato una commozione cerebrale e ricoverata. È rimasta a letto per due settimane ed è da lì che ha scattato le foto, poi pubblicate in rete ma in un secondo momento. Tornata a casa, Kira ha infatti continuato la relazione con quell’uomo, promettendogli che non avrebbe mai raccontato cosa era successo. Poche settimane dopo, però, si è decisa a lasciarlo e a denunciarlo.

Massacrata dal fidanzato. Ancora un caso di violenza sulle donne