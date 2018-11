Per alcune persone trovarsi un ragno davanti agli occhi è qualcosa di terribile. Ma quando l'aracnide lo si trova all'interno di una busta dell'insalata è un vero e proprio incubo. E Melissa Ryan-Skelly, un'irlandese di Kildare, deve aver pensato che si trattasse di uno scherzo di pessimo gusto quando la figlia le ha detto di aver ritrovato un enorme ragno all'interno del suo pasto. Ma non si trattava di uno scherzo. E purtroppo, per la figlia di Melissa, l'incubo è diventato realtà. Fra le foglie d'insalata, la ragazza si era ritrovata un enorme aracnide nero.

Ma l'insalata non era stata coltivata in un campo (in quei casi non è raro trovare lumache, lombrichi o ragnetti che gironzolano per le verdure fresche, è la natura) bensì in un supermercato di una nota catena (Lidl). Si trattava infatti di una sorta di insalata capricciosa, con lattuga, carote e maionese. (Continua a leggere dopo la foto)



La donna, disgustata alla visione dell'enorme ragno che si trovava sul fondo del contenitore, ha scattato una foto con il suo smartphone e la pubblicato lo scatto incriminato sulla pagine della Lidl Irlanda chiedendo spiegazioni per l'accaduto. Melissa ha ovviamente preteso spiegazioni per quel ritrovamento per niente piacevole nel pasto della figlia. Pasto che, in parte, era statomangiato da Cillian Skelly. Numerosi utenti di Facebook, vista la foto sul profilo del supermercato, hanno condiviso il loro disgusto per l’enorme strisciante raccapricciante.

“Guardate cosa ha trovato mia figlia nella sua insalata”, ha scritto, arrabbiata, la madre di Cillian Skelly. Interpellato dai media irlandesi, il supermercato coinvolto si è scusato facendo sapere di aver aperto un’indagine interna per scoprire i motivi di quell'assurdo e raccapricciante ritrovamento all'interno dell'insalata. Molti gli utenti che hanno commentato il post della donna, inorridite. Mentre alcune persone rispondevano disgustate per l’enorme ragno, altri non credevano alla storia di Melissa.

Aine McCarthy ha scritto: “Non può essere vero. Se così fosse, il ragno sarebbe morto e se fosse morto si sarebbe raggomitolato!”. Melissa ha risposto immediatamente che l’animale era vero e ha pubblicato un’altra foto, aggiungendo che suo marito aveva “tirato fuori le zampe con la forchetta di plastica per vedere quanto era grande appena si era reso conto di cosa fosse”. Come detto la grande catena di supermercati, interpellata dai media irlandesi, si è scusata e ha immediatamente fatto sapere di aver avviato un'indagine interna. Ma la foto della denuncia è già diventata virale.

“Rischia l’amputazione della gamba”. Ragno violino, nuovi casi segnalati in Italia