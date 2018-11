Ruba l’identità ad un invalido civile per diventare bigamo e truffare vari enti pubblici e privati a Ramacca. La storia, a tratti assurda, ha come protagonista Giuseppe Di Silvestro, di 55 anni, quaranta dei quali, trascorsi a Ramacca, nel Catanese, ma da quindici anni trapiantato tra Casale Monferrato, in Piemonte, e Monteore Conca, in provincia di Rimini.

L’uomo prima di lasciare il suo paese ha rubato l’identità a Carlo, un compaesano invalido civile grave, ricoverato in una struttura sanitaria di Palagonia e ha usato questa identità per sposare una donna e raggirare vari enti pubblici e privati, e percepito varie indennità, tra le quali quella di disoccupazione. I carabinieri hanno arrestato anche la seconda moglie e la sorella di Giuseppe Di Silvestro, sue complici. La sorella si chiama Anna, di 62 anni, e l'altra complice è una donna ucraina, Valentina Yuriyvina Dyptan, di 52 anni. (Continua a leggere dopo la foto)



I tre sono accusati di furto d'identità, sostituzione di persona, truffa ai danni dell'Inps. Un vita parallela andata avanti, sino a quando l’Agenzia delle Entrate non ha recapitato all’invalido ricoverato nella casa di cura di Palagonia una cartella esattoriale da 4 mila euro per i mancati pagamenti delle tasse da operaio. Un particolare che ha insospettito e non poco il malato che, accompagnato da un parente, è andato prima all’ufficio delle tasse e successivamente al Comune.

I primi gli hanno comunicato che lui risultava essere stato a Casale Monferrato un abile operaio specializzato e che era in debito con l’erario per non avere versato un solo centesimo di tasse e contributi. E anche che era convolato a nozze con una donna ucraina. L’anziano si è fatto subito accompagnare dai carabinieri per denunciare il furto d’identità, rubata proprio da Giuseppe Di Silvestro.

Giuseppe Di Silvestro era già sposato con un’altra donna, aveva contratto matrimonio con la 52enne ucraina, rubando l'identità dell'invalido effettuando una serie di raggiri ai danni di vari enti pubblici e privati e percependo indebitamente anche varie indennità, tra le quali quelle di disoccupazione, il tutto con complicità della seconda moglie e della sorella, da sempre a conoscenza del raggiro. L'uomo è stato condotto in carcere e le due donne sono state poste ai domiciliari.

