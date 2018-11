Rideva per più di 17 ore al giorno. E l’unica cosa che i genitori sono riusciti a pensare è che lo facesse per felicità. Ma la verità era ben altra. Scioccante. Devastante. Gemma e Ed Young, genitori del piccolo Jack, di Winscombe, nord Somerset, erano sicuri che il piccolo ridesse di continuo per la gioia. Ma il vero motivo per cui lo faceva era un grave tumore al cervello.

Se ne sono accorti per caso, quando, realizzando che il bimbo rideva troppo (lo faceva anche di notte) si sono rivolti a un medico che ha detto loro il piccolo era affetto da un tumore al cervello chiamato Amartoma cerebrale. Si tratta di un tumore molto raro che colpisce una persona su 200.000. Era proprio quel tumore che faceva sì che il bimbo avesse delle “crisi di riso” così frequenti. Dopo la tremenda diagnosi, il piccolo è stato sottoposto a 10 interventi chirurgici per rimuoverlo. “Non ci siamo resi conto di nulla prima – ha detto al Daily Mail la mamma di Jack che oggi ha 4 anni – ci eravamo abituati al costante suono della sua risata, di notte e di giorno. Ma non avremmo mai pensato fosse un tumore”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Poi il medico ci ha detto la verità e, ovviamente, il mondo ci è crollato addosso”. Era ovvio che i genitori pensassero che il piccolo ridesse perché era felice. Un bambino precoce – avevano sempre pensato – che aveva iniziato a ridere quando aveva solo due settimane di vita. Jack poteva ridere per qualche minuto ma anche per ore con qualche intervallo. Rideva fino a 17 ore al giorno. Rideva anche la notte. Quando il riso del piccolo è diventato troppo insistente, i genitori hanno iniziato a sospettare che qualcosa in lui non andasse. Continua a leggere dopo la foto

“Quando aveva pochi mesi – ha spiegato la madre – siamo stati costretti a portarlo a dormire al piano di sotto altrimenti non saremmo mai riusciti a chiudere occhio”. Poi, è con la visita dal pediatra, che viene a galla la verità. Mentre è nella sala d’aspetto, una mamma dice ai genitori di Jack di non aver mai sentito in vita sua una risata come quella. La mamma di Jack quasi si sente male: “Da mamma, avrei dovuto notare io i problemi di mio figlio”.

A quel punto la donna porta il figlio da vari specialisti ma nessuno arriva al dunque. E i genitori del piccolo sono sempre più depressi e spaventati. La diagnosi arriva a novembre 2014. Come mai così tardi? Perché la diagnosi dell’amartoma cerebrale è molto difficile. Si tratta di un tumore che provoca problemi di comportamento, perdite di memoria e cose simili. Continua a leggere dopo la foto

Il piccolo viene quindi sottoposto a tantissimi interventi ma le cose non migliorano. “La cosa incredibile è che tutto nel suo cervello funzionava bene ma aveva quella continua costante risata”. A un anno già camminava. Ma lo faceva ridendo. Poi l’ennesimo intervento e finalmente tutto sembra tornare alla normalità. Sembra che tutto sia risolto anche se i suoi genitori aspettano a cantare vittoria dal momento che, dopo quello che hanno passato, hanno paura che qualcosa sia loro “sfuggito”. Incrociamo le dita e speriamo che il peggio sia passato.

Dietro le quinte del potere Business.it

Halloween choc. La mamma guarda le caramelle del bimbo: scoperta agghiacciante. La serata di ‘dolcetto o scherzetto’ si trasforma in vero e proprio incubo

fbq('track', 'STORIE');