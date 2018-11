Uniti oltre la vita. Potrebbe sembrare la trama di un film o di un romanzo, ma storia di Benito e Rita non è finzione ma pura realtà. È una storia che arriva da Alessandria e scalda il cuore perché, questo è palese, è tanto rara quanto commovente e infatti sta già facendo il giro dei quotidiani. Sposati da ben 62 anni, Benito e Rita sono morti a distanza di poche ore. Come riporta Repubblica, lei, 85 anni, ha chiuso gli occhi venerdì mattina nella casa che per tanti anni li aveva accolti con la famiglia; lui, invece, di un anno più grande, è morto prima che scoccasse la mezzanotte dello stesso giorno ma nel letto di ospedale dove era ricoverato da alcune settimane. L’aveva detto Benito, che se sua moglie fosse morta prima di lui l’avrebbe seguita. E così è stato, come raccontato dal figlio, uno dei due della coppia di coniugi, durante il funerale che è stato celebrato lunedì 26 novembre 2018 nella chiesa di San Pio V. (Continua dopo la foto)



Dall’amore di Benito Bruno e Rita Porta sono nati Gianluca e Rossella che nel giro di ventiquattro ore hanno perso entrambi i genitori, i loro punti di riferimento. Ma sono entrambi consapevoli che quell’amore sbocciato 68 anni fa non li ha lasciati fino all’ultimo momento: “Il pensiero che così doveva essere dopo una lunga vita l’uno a fianco dell’altra, l’uno a sostegno dell’altra, entrambi innamorati come il primo giorno, ci consola non poco”, ha detto il figlio.

Nel corso della cerimonia funebre, Gianluca, oggi 48enne, ha ricordato ogni attimo di quella relazione nata quando il padre, dipendente per trent’anni della Provincia e vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi per servizio, e la madre si sono conosciuti. L’ha definita “una lunga storia d’amore vissuta con il pensiero fisso sul lavoro, la dignità umana, il rispetto dei valori, che ci hanno trasmesso per tutta la vita incentrata sul lavoro, sui sacrifici, sulle difficoltà superate con il sorriso”.

Benito e Rita hanno dedicato la loro vita alla famiglia e alla crescita dei figli. Sempre insieme, sempre uniti, sempre innamorati. Qualche settimana fa la madre di Gianluca e Rossella si era rotta il femore. Vista l’età, dopo quella frattura è poco a poco peggiorata fino a farla spegnere per sempre. Benito, invece, era stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci e non riusciva ad accettare di stare lontano dalla sua amata. E quando se n’è andata, a distanza di poche ore lui l’ha seguita. Un finale degno di una storia d'amore che si legge sui libri.

