È una storia straziante quella di Emma Shaw, una mamma inglese di 40 anni che la vita sta mettendo a dura prova. Sta combattendo con tutte le sue forze contro un brutto male e, allo stesso tempo, tenta di mascherare la sua sofferenza con il figlio di 8 anni. È piccolo Theo, ma quando la vede piangere non può fare a meno di chiederle quale sia il problema. E lei, Emma, col cuore stretto stretto lo tranquillizza con una bugia perché vuole proteggerlo.

Nello specifico, Emma ha un cancro al seno triplo negativo alla Fase 4. È un tipo particolare di tumore e infatti colpisce solo il 15% dei casi di chi sviluppa la malattia in quel punto del corpo. Ha scoperto di essere stata colpita da questo male terribile la scorsa estate, quando è tornata dalle vacanze. Non si sentiva bene e, come riferisce il Leicestershire Live, Emma è stata infatti poi ricoverata in ospedale con una polmonite. Non era particolarmente preoccupata: è una malattia curabile quella, quindi non aveva troppi pensieri. (Continua dopo la foto)



Ma in quell’ospedale la 40enne è stata trattenuta per ben 3 settimane e no, non era solo polmonite. I successivi esami hanno purtroppo confermato quello che Emma probabilmente si aspettava, avendo battuto il cancro in passato. Quella brutta bestia era tornata e si era diffusa al fegato. Una notizia tremenda, anche se Emma da allora ha sempre potuto contare sul sostegno e la vicinanza di familiari e amici. In primis sull’appoggio del suo partner, Darren Moss.

Il tumore che ha colpito Emma è curabile con l'immunoterapia e dei farmaci specialistici, ma il trattamento non è ancora disponibile sul Nhs (il servizio sanitario britannico, ndr), quindi la 40enne, che è decisa a lottare per la vita, sta cercando di raccogliere fondi tramite una pagina di JustGiving per pagarsi il viaggio e la cura negli Stati Uniti che, si spera, possa regalarle la possibilità di sconfiggere per sempre la malattia.

Non è facile, però, spiegare a Theo, “il miglior figlio di sempre” con cui ovviamente vuole passare il maggior tempo possibile, cosa le sta succedendo. Ha 8 anni, racconta, è un giovane calciatore pieno di talento e come ogni mamma sulla faccia della terra vuole proteggerlo dal dolore e dal dramma che lei sta vivendo. “Lo guardo e piango – rivela Emma -, continua a chiedermi: ‘Perché stai piangendo la mamma?’. Continuo a incolpare un finto raffreddore, ma in realtà voglio solo pugnalare il cancro alla morte per tutti quelli che sono nella mia situazione”.

