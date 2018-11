Non si reagisce allo stesso modo di fronte al dolore ma lei, Debbie Gerlach, ha deciso di farlo in una maniera così particolare al punto che la sua storia sta circolando in rete in ogni parte del mondo. Era innamoratissima del suo fidanzato, Randy Zimmerman, e insieme avevano già programmato le nozze. Ma il destino non ha voluto che diventassero marito e moglie questi due giovani di Tucson, nello stato americano dell’Arizona: lui è morto in un incidente stradale a bordo della sua motocicletta lo scorso febbraio, otto mesi prima del fatidico sì che, come tutte le coppie in procinto di sposarsi, stavano organizzando nei minimi dettagli.

Una tragedia immane, che ha ovviamente lasciato Debbie col cuore a pezzi. Ma non si è persa d'animo e, come anticipato, ha deciso di reagire come meglio poteva al dolore per la perdita di Randy: il giorno del matrimonio si è vestita da sposa e realizzato un servizio fotografico con il suo ologramma e le sue ceneri.



Poi ha postato gli scatti sul suo profilo Facebook e sono diventati immediatamente virali. “Mi sono svegliata con il cuore a pezzi, perché mio papà non mi accompagnerà all'altare da lui”, ha raccontato Debbie, come riporta il Sun. Quindi la scelta di farsi fotografare “accanto” a lui nei magici paesaggi dell'Arizona. Kristie Fonseca, la fotografa ingaggiata ha spiegato che “quando ho parlato per la prima volta con Debbie, mi ha raccontato la sua tragica storia e mi ha chiesto se potevo inserire il suo fidanzato in quello che sarebbe dovuto essere il loro giorno speciale”.

Così è stato: Debbie ha posato insieme alle ceneri e all'ologramma di Randy nel deserto dell'Arizona lo scorso 11 novembre, la data del matrimonio, e poi ha condiviso quelle immagini con i suoi amici virtuali con queste parole commoventi: “Oggi avrebbe dovuto essere il più bel giorno della mia vita. Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Ma oggi non vedrò lo sguardo sul volto di Randy alla fine di quella navata, quando mi guarderà per la prima volta nel mio abito da sposa, il vestito che dovevo nascondergli perché non resisteva alla tentazione di vederlo”.

Infine, nel post apparso su Facebook e condiviso migliaia di volte, Debbie ha colto l’occasione per lanciare un appello ad automobilisti e motociclisti: “Prestate sempre attenzione alla strada, una persona ha fatto una scelta che ha cambiato per sempre la mia vita. Ha scelto di NON fermarsi a un segnale di stop, ha deciso di NON fermarsi quando ha visto il mio fidanzato venire verso lui in sella alla sua moto”.

