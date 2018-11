È una corsa contro il tempo per Alessandro Montresor, il bimbo di 19 mesi affetto da linfoistiocitosi emofagocitica che ha urgente bisogno di un donatore di midollo osseo compatibile. E ora c'è anche una scadenza: il 30 novembre il farmaco sperimentale che lo sta tenendo in vita scadrà, terminando il suo effetto. Un donatore compatibile era stato anche trovato ma questo si è tirato indietro. I primi di novembre sembrava essersi aperto uno spiraglio. Poi la doccia fredda e adesso è il padre a lanciare un disperato appello. "Le cellule del cordone ombelicale trovate a Bologna non sono compatibili" aveva detto Paolo Montresor, papà del piccolo Alex.

"Ci tenevamo purtroppo ad informarvi che abbiamo parlato in questo momento coi medici inglesi che seguono Alessandro Maria - aveva Montresor -, e che ci hanno confermato un basso livello di compatibilità (verificato con una high resolution HLA di next generation) di tale cordone. Non intendiamo commentare oltre, ma ci teniamo a sottolineare che stiamo parlando della vita di un bambino di un anno e mezzo''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Credo che la vera ed unica notizia che la stampa dovrebbe pubblicizzare sia il gesto d'amore e di speranza che una nazione intera, scesa nelle piazze o presso i centri trasfusionali, ha deciso di regalare a tutte le persone malate ed in attesa di trapianto, oltre che la volontà delle istituzioni di riuscire a completare la tipizzazione nel minor tempo possibile", aveva concluso l'uomo. Per il piccolo Alex, infatti, si è mobilitata tutta Italia.[caption id="attachment_324858" align="alignnone" width="800"]

Adesso è sempre la famiglia a commentare la brutta notizia: ''Dal primo dicembre la malattia potrebbe riprendere il suo corso, e nonostante la commovente gara di solidarietà, il problema dell'assenza di un donatore rimane'', spiega la famiglia che è al fianco del piccolo intubato all'ospedale Great Ormond Street di Londra. Questo farmaco al momento ha bloccato la malattia ma per Alex ogni giorno è fondamentale per la ricerca di un donatore che possa salvargli la vita. Dei 2mila profili analizzati nessuno di questi si è rivelato compatibile. E seppur un midollo che era stato individuato, il donatore ha deciso di ritirarsi.

Per diventare potenziale donatore di midollo osseo bisogna avere alcuni requisiti indispensabili: un’età compresa tra i 18 e 35 anni, un peso superiore ai 50 chili e godere di buona salute. L’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo può essere effettuata tramite un semplice prelievo di sangue nei Centri Donatori autorizzati o tramite un semplice prelievo salivare nelle manifestazioni organizzate da Admo.