Quante volte vi è capitato di mandare il messaggio giusto alla persona sbagliata? Qualche volta vi sarà capitato. E il più delle volte, a parte la figuraccia, la faccenda finisce lì.

Ma quello che è successo a Jamie Astwood, giovane futura mamma 28enne, va oltre ogni immaginazione. Ma cosa è successo a Jamie? Mentre stava conversando con la sua amica Jess Turner, le ha inviato un messaggio che riguardava i suoi ‘bisogni’ intestinali quotidiani. Solo che il messaggio non sia arrivato all’amica, ma a un estraneo. “Sto facendo la mia solita ‘plop’ mattutina” ha scritto Jamie credendo di aver inviato il messaggio alla sua amica. Solo che il destinatario del suo messaggio non era l’amica Jess ma un uomo che le aveva precedentemente scritto per acquistare il vecchio smartphone del suo fidanzato. Vi rendete conto che figura? Ha parlato della sua cacca mattutina con uno sconosciuto… Una roba da sotterrarsi… Continua a leggere dopo la foto

Ma come è possibile che è successo quel che è successo? Quando postiamo un annuncio di vendita sulla piattaforma Facebook Marketplace, i potenziali acquirenti possono scriverci proprio su Messenger, il che ha creato confusione in Jamie. Quando il destinatario del messaggio ha ricevuto quel messaggio che parlava di ‘plop’ mattutina, è rimasto piuttosto interdetto. Beh, bisogna anche mettersi nei suoi panni. Sapete come ha risposto? Continua a leggere dopo la foto

L’uomo, sorpreso da quanto letto, l’ha gelata con la sua risposta: “Ciao, ci vediamo domani”. Poi, al momento dell’incontro per comprare il cellulare non si è mai presentato. “Ero mortificata quando l’ho inviato, la mia amica Jess piangeva dal ridere”, ha detto Jamie al Daily Mirror, che ha raccontato l’accaduto pubblicando gli screenshot della conversazione. Certamente la prossima volta, prima di scrivere a qualcuno, controllerà per bene il destinatario... Continua a leggere dopo la foto

Anche noi, dopo aver letto la storia della ragazza, prima di inviare un messaggio controlleremo e ricontrolleremo fino allo sfinimento il destinatario. Sì, bisogna fare attenzione perché a volte per un messaggino banale creiamo il panico totale e roviniamo tante cose. Anche amicizie o amori…

