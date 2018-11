IL 19 novembre Giusy Pepi, la mamma di 5 figli scomparsa da Vittoria, Ragusa, il 15 ottobre scorso è stata ritrovata. Una telespettatrice di ‘Chi l’ha Visto?’ l’ha notata seduta su una panchina in una piazza dove generalmente trovano rifugio i senzatetto di Palermo, l’ha riconosciuta e, quando ha avuto la certezza che fosse proprio lei, ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Da quel giorno Giusy, 39 anni, è sotto la protezione degli agenti che l'hanno rintracciata.

Non è tornata a casa dal marito, Davide Avola, e dai figli: gli agenti stanno verificando se ci siano o no condizioni di pericolo o disagio per la mamma che, secondo diverse testimonianze raccolte, sarebbe fuggita per sottrarsi a una condizione difficile in famiglia. E infatti, durante le settimane in cui Giusy non dava più notizie, diversi amici e conoscenti della donna descrivevano la mamma di Vittoria come una donna psicologicamente subordinata al marito, che le aveva addirittura ‘confiscato’ il cellulare. (Continua dopo la foto)



Davide, invece, sostiene di essersi sempre occupato di sua moglie come di una figlia: “Lo sanno tutti quello che facevo per lei, io ne avevo sei di figli no cinque”, ha detto dopo il ritrovamento. E ancora: “'Scegli tra me e il telefono', le avevo detto", lasciando intendere che la donna non era in grado di scegliere le amicizie e le frequentazioni. Per questo motivo, ha ammesso, l’aveva spinta a fare domanda per ottenere un certificato di disabilità mentale. Certificato che, secondo le amiche, Giusy non voleva richiedere perché non si percepiva come una persona in difficoltà. E infatti si è allontanata il giorno prima che scadesse il termine per fare quella domanda. Una situazione e dinamiche familiari, quelle di Giusy, ora sotto la lente degli inquirenti.

Ma che ha fatto, come ha vissuto Giusy, dove è stata nelle settimane in cui in tv, non solo a ‘Chi l’ha Visto?’, si parlava di lei, si facevano ipotesi sulla sua scomparsa e appelli? “Ci ha riferito di vivere in una situazione di restrizioni da diversi anni – ha detto Antonino Ciavola, capo della Squadra mobile di Ragusa in collegamento con Federica Sciarelli – Giusy in queste settimane ha vissuto in un ambiente rischioso, dormiva all’interno di un vagone di un treno e andava a mangiare ogni giorno alla Caritas, segno che fuggiva da una situazione probabilmente divenuta insostenibile”.

“Ha commesso un reato – ha poi precisa Ciavola – ma in questo caso sussistono delle giustificazioni, perché versava in condizione di pericolo. Quindi il suo comportamento antigiuridico può essere giustificato”. Giusy, intanto, è stata ascoltata per oltre quattro ore dal sostituto procuratore Giulia Bisello, a cui ha riferito degli stenti del suo periodo di lontananza da casa e delle ragioni che l'hanno spinta a scappare lasciando i suoi cinque bambini.

