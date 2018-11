Era salito in cima alla vetta di una delle rupi più famose d’Europa, sogno di ogni base jumper. Saltare nel vuoto, sentire l’aria che passa tra i capelli e l’adrenalina che scorre nelle vene. Nazarè, Portogallo, doveva essere una giornata di festa è diventata una tragedia. L’ultima di una lunga serie. Dominik Loyen, turista tedesco di 50 anni era un base jumper. Si è lanciato da un promontorio alto circa 100 metri. Lui al fianco di un amico e con un altro "collega" ad aspettare. Ma il suo paracadute non si è aperto e si è schiantato contro le rocce. Sconvolto Bruno Valente, l'altro base jumper che si è lanciato insieme a lui e che ha vissuto la morte di Dominik a pochi metri da lui. Il suo paracadute si è aperto ma si è subito reso conto della gravità di quanto accaduto. È corso in soccorso ma è stato tutto inutile.

La vittima ha attraversato l'Europa dalla Svizzera, dove vive, e con sé ha portato il suo cane Cliffy incontrando i due amici, un russo e un norvegese, che come lui condividono la passione per il base jumping. Su quello stesso promontorio nel 2013 era morta un'altra persona. (Continua dopo la foto)



Il base jumping (graficamente anche B.A.S.E. Jumping) è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. Le superfici dalle quali, di solito, si eseguono i lanci sono espressi (in inglese) dal nome stesso, coniato da Carl Boenish nel 1978, in occasione di un lancio da "El Capitan" (una formazione rocciosa della California) che egli stesso stava filmando.

Il base jumping trae le sue origini già dall'inizio del Novecento, più precisamente nel 1912, data in cui fu effettuato uno dei più importanti e simbolici lanci di questo sport da parte di Frederick Law, dalla statua della Libertà. Nel 1939 in Svizzera Plinio Romaneschi si gettò da una funicolare, nel 1965 Erich Felbermayr di Wels ha saltato dalla Cima Piccola di Lavaredo nelle Dolomiti.

Nel 1978 il base jumping fu elevato a livello di sport ricreativo grazie a Boenish e i suoi video, l'attività è notevolmente incrementata e si sono formate diverse comunità di jumpers in molti paesi del mondo. Lo stesso acronimo "BASE" è stato coniato da Carl Boenish, sua moglie Jean, Phil Smith e Phil Mayefield. In Italia è particolarmente noto il salto dal Becco dell'aquila sul Monte Brento, nel comune di Dro. Umberto Giovannini è stato il primo italiano a saltare dal Monte Brento. Un altro italiano che ha richiamato l'attenzione dei media è stato John Carta, naturalizzato americano, che radunava per le sue esibizioni un discreto numero di spettatori.

