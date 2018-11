Manca poco a Natale ma per molte famiglie, provate dalle difficoltà economiche, non sarà facile far felici i propri figli che, come da tradizione, aspettano con ansia la mattina del 25 dicembre per scartare i regali. Troppi genitori fanno fatica ad arrivare a fine mese e, nonostante i sacrifici e il tirare la cinghia tutti i giorni, trovare i soldi per esaudire i desideri dei loro bambini è impresa impossibile. Per questo motivo, per non deludere i suoi ragazzi, un 32enne di Hull, nel Regno Unito, ha avuto l’idea di lanciare un appello in rete per pagare i regali di Natale dei propri figli.

Si chiama Ben Buckley. Ha perso il lavoro per prendersi cura di sua moglie Kirsty quando si è ammalata durante l’ultima gravidanza, dunque si è visto costretto a risparmiare su tutto, anche e soprattutto sui doni. Il 32enne, che ha cinque figli, ha raccontato che il prossimo Natale non avrebbe avuto nulla da regalare loro perché in gravi difficoltà economiche, quindi l’appello in rete. (Continua dopo la foto)



Ben ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla pagina GoFoundMe. Non è stata una decisione facile. Ha ammesso di aver provato “molto panico, ansia e vergogna” nel chiedere soldi a degli sconosciuti: “È imbarazzante, ma non ho mai avuto voglia di farlo (il crowdfunding) prima. Non mi piace la sensazione di essere un caso di beneficenza. Non mi piace sentirmi implorare. Durante una gravidanza complicata, Kirsty ha sofferto di un'infezione polmonare e ha dovuto ricevere ossigeno in ospedale”, ha spiegato.

L’ultimogenita dei Buckley è nata a inizio novembre e Ben ha dovuto ridurre il suo orario di lavoro per prendersi cura della moglie che “è finita in ospedale due o tre volte con un'infezione polmonare, quindi ho dovuto prendere una pausa dal lavoro per darle una mano. Abbiamo solo bisogno di un po' di aiuto. Sono in difficoltà e in preda al panico” ha aggiunto. “Questo dovrebbe essere un momento felice per tutti noi, ma non è altro che fonte di ansia e preoccupazione per quello che verrà e per cosa dobbiamo dire ai bambini”, ha aggiunto.

Ad oggi ha raccolto oltre 2mila euro. Una cifra importante per qualche pensierino natalizio ed è per questo che molti si sono indignati, precisando che avrebbe potuto evitare di chiedere soldi per una causa così superficiale. E sono arrivate critiche feroci, oltre che molte donazioni da chi invece si è dimostrato solidale, per la sua richiesta di aiuto al web: "Penso che sia disgustoso. Dai ai tuoi figli quello che puoi permetterti, non chiedere aiuto al grande pubblico. Sei un disgraziato”.

