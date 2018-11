Giuseppina Pepi, detta Giusy, la giovane mamma di cinque figli che lo scorso 15 ottobre aveva fatto perdere le tracce di sé da Vittoria, Ragusa, è stata ritrovata. La donna, 39 anni, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel centro di Palermo grazie a una segnalazione di un telespettatore di ‘Chi l'ha visto?’, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e in onda il mercoledì sera, in diretta, su Raitre, che si era occupata sin da subito del caso della misteriosa scomparsa di Giusy.

Diversi, difatti, gli appelli diramati dai familiari perché la donna facesse avere sue notizie. A denunciarne la scomparsa era stato il marito Davide Avola, più volte intervenuto a ‘Chi l’ha Visto?’. Anche lui aveva lanciato diversi appelli, nonostante, dopo quella che ha sempre considerato una fuga, un allontanamento volontario, dicesse di non volerla riaccogliere in casa. E proprio il rapporto tra Giusy e Davide in queste settimane è spesso finito al centro di diversi servizi della trasmissione di Raitre. (Continua dopo la foto)



Alcuni testimoni intervistati dagli inviati della Sciarelli, infatti, sostenevano a gran voce che ci fossero grossi problemi nella coppia. Davide, dicevano, era molto geloso, al punto da tenere Giusy chiusa in casa. Un’amica della 39enne, in un’intervista a ‘Chi l’ha Visto?’ parlava di Giusy come che “non era libera di uscire”. Voci, queste, sempre respinte dal marito Davide: "Le persone dicono che la tenevo prigioniera ma non è vero, perché lei stessa non voleva uscire perché aveva paura delle persone del passato. Poi è uscita e ne ha combinato di tutti i colori".

Come detto, a più di un mese dalla scomparsa, ora la giovane mamma è stata ritrovata grazie alla segnalazione di uno spettatore della trasmissione di Raitre: “L’ho vista seduta su una panchina insieme a due uomini, era tranquilla. Era pulita e ordinata, aveva anche i capelli in ordine non ho pensato che fosse in disagio, ma ho subito chiamato per segnalare”, ha detto chi ha avvisato le forze dell'ordine.Al momento Giusy Pepi, che è stata visitata dai medici della polizia che l’hanno trovata in buona salute, è sotto la protezione degli agenti che l'hanno rintracciata. Sarà dunque lei, adesso, a fornire spiegazioni sul suo allontanamento.

“L'importante è che stia bene. I miei figli è giusto che la rivedano – ha commentato il marito dopo il ritrovamento - Quanto a me sono state dette molte menzogne. La colpa è di chi si è approfittato di lei. Mi moglie ha un carattere debole e una personalità volubile a causa di gravi problemi di cui ha sofferto in passato. Si è fidata di persone sbagliate che l'hanno malconsigliata e le hanno fatto riprendere strade sbagliate che l'avevano rovinata e fatta precipitare nel baratro”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Scomparsa Giusy Pepi, l'indiscrezione a Storie Italiane: "Picchiata anche dai figli"