Per cinque anni ha pensato di essere allergico o di soffrire di bronchite, complici le diagnosi errate dei medici, così in qualsiasi momento gli poteva colare il naso. Ormai Greg Phillpotts, di Johnston County in North Carolina (USA) ci aveva fatto l'abitudine a quel naso che colava di continuo, tano che ormai non ci faceva più caso, per lui quel problema era diventato qualcosa di naturale.

Poi la scoperta terribile, avvenuta dopo anni di controlli tra svariati medici: quello che fuoriusciva dal naso non era muco, ma liquido cerebrospinale e Greg Phillpotts doveva essere operato. Una vicenda sfortunata quella dell'uomo che abita a Johnston County in North Carolina (USA) e che ha raccontata da Abc. Greg Phillpotts negli ultimi cinque anni ha combattuto contro il fastidioso problema al naso ma non era mai arrivato a una soluzione. (Continua a leggere dopo la foto)



Chi lo ha visitato però non è stato in grado di capire cosa avesse. Nonostante le cure però, il naso continuava a colare. “Non facevo altro che usare fazzoletti nel naso, poi però da febbraio la situazione è peggiorata e non riuscivo più a dormire, tossivo tutta la notte, non riuscivo a dormire e la situazione era peggiorata. Come era peggiorato il mio stile di vita, praticamente non riuscivo a fare più niente a causa di questo problema ”. Phillpotts è tornato in ospedale, ma questa volta la diagnosi dei medici è stata quella giusta: perdita di liquido cerebrospinale.

“Si tratta – ha spiegato il dottor Alfred Iloreta, del Mount Sinai Hospital di New York, dove è stato visitato – del fluido che circonda il cervello, serve a proteggerlo, ad attutire il contatto con le pareti del cranio da shock, traumi, colpi”. Una volta individuata la causa dei problemi del paziente, Phillpotts è stato sottoposto a un intervento di chirurgia mini-invasiva, usando una parte di tessuto prelevato per tamponare la perdita.

A questa condizione, che colpisce 5 persone ogni 100mila, si associa la perdita dell’udito e anche la meningite. I medici hanno spiegato che il paziente è stato molto fortunato dato che spesso, come detto, questa rara condizione comporta anche la perdita dell’udito e la meningite. “Vengono chiamate infezioni ascendenti – ha spiegato ancora il dottore – i batteri risalgono dal naso al cervello provocando meningiti”.

Uccide la moglie incinta e le due figlie: voleva sposare l’amante