“Quando ha iniziato a piangere perché avevo smesso di giocare con lui mi sono arrabbiata e così gli ho messo la cintura di sicurezza intorno al collo, ma credevo si fosse addormentato”. È così che una ragazzina di sei anni ha ammesso di aver ucciso, forse per sbaglio, il suo fratellino di un anno mentre erano stati lasciati da soli in macchina nel parcheggio di un supermercato a Houston, in Texas. Il padre, Dreshaun Middleton, è accusato di abbandono di minori, mentre la cauzione non è ancora stata stabilita.

Middleton ha raccontato alle autorità che aveva lasciato i figli in macchina con l’aria condizionata accesa, aveva fatto partire un film e aveva lasciato loro anche alcuni snack mentre lui entrava al Family Thrift Store per comprare dei vestiti. Come detto il 26enne deve rispondere di abbandono di minore, dopo che la figlia di sei anni ha strangolato il fratellino di un anno con una cintura di sicurezza. (Continua a leggere dopo la foto)



I due bimbi erano stati lasciati soli per un'ora e 40 minuti nell’auto del padre che stava facendo shopping. L’uomo, scarcerato nei giorni scorsi, aveva detto alle forze dell'ordine di aver dato “snack e acqua” ai figli, di aver “acceso l'aria condizionata” mentre “guardavano un film”, prima di lasciarli soli nel veicolo “per soli 30-45 minuti”. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno mostrato che il periodo in cui è stato assente è dalle 10.45 alle 12.15 del 20 maggio, giorno in cui è avvenuto il tragico incidente.

Dreshaun Middleton ha inoltre assicurato di aver “guardato i bambini attraverso una vetrina” e di aver “pensato che stavano bene”. Ma secondo il video anche questo non sarebbe accaduto. Quando è ritornato alla macchina ha visto sua figlia piangere e ammettere che “aveva fatto qualcosa di brutto”. Dopo aver provato a ‘risvegliare’ inutilmente il piccolo bambino, è stato lo stesso padre a chiamare il 911. Quando Dreshaun Middleton è rientrato per il figlio minore non c'era niente da fare. Dopo essere stato portato al Texax Children’s Hospital, il secondogenito del signor Middleton è stato dichiarato deceduto. L’autopsia poi ha confermato il racconto della bambina: la causa della morte è per strangolamento.

Lo scorso anno ha fatto clamore la notizia di un altro omicidio commesso da un fratellino. Paris, 13 anni, ha ucciso la sorellina di quattro, Ella. I fatti risalgono al 2007 ma sono pochi mesi fa la donna ha deciso di parlare di quello che purtroppo ha dovuto affrontare. Il ragazzo è stato condannato a 40 anni di carcere e potrebbe uscire nel 2047. ''Paris diceva di amarla molto e sembrava un bimbo normalissimo, a ripensarci adesso però forse non ho saputo cogliere alcuni segnali che all’epoca mi sembravano normali''.

Kristy Watson, la foto straziante con il figlioletto nato morto