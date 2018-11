Il dramma di Oli, 22 anni. L’uomo che rischia di morire per un bacio

Si può essere allergici al bacio? In un certo senso, sì. Per informazioni chiedere a Oli Weatherall,ragazzo britannico del Surrey appena ventiduenne, non può avere "incontri ravvicinati" di questo tipo con le ragazze. Tutto a causa di un'allergia invalidante alle arachidi e al burro di arachidi. Oli non può mangiare nulla che vagamente contenga questo alimento. Non solo la tipica frutta a guscio, ma anche biscotti, caramelle, gelato, torrone e salse. Anche gli hamburger vegani, la mortadella e molti altri cibi esotici. Per non correre il rischio ha scelto di non entrare in contatto con labbra che potrebbero averne anche lontanamente gustato il sapore. È sufficiente che ci sia contaminazione nella superficie sfiorata per scatenare una reazione allergica che può portarlo alla morte. (Continua dopo la foto)



In passato ha già rischiato la vita ed è stato ricoverato in ospedale: «La sensazione è quella di morire per una crisi respiratoria, è terribile», ha detto ai media anglosassoni. Anche viaggiare è pericoloso perché le difficoltà con la lingua possono scatenare malintesi ed equivoci.Da uno studio dell’Università della California (Usa) è emerso che su 379 pazienti con allergie alla frutta secca, 20 (circa il 5%) avevano avuto una reazione allergica dopo un bacio.

E non sono “incriminati” solo i baci passionali: può bastare un bacino sulla guancia per provocare, in un minuto, prurito, gonfiore o orticaria, nel punto di contatto delle labbra, e talvolta gravi difficoltà respiratorie. In genere, i baci diventano innocui entro sei ore dall’ingestione del cibo. C’è qualche rischio anche per le allergie ai farmaci: meglio non baciare profondamente chi ha appena assunto un farmaco al quale si è allergici.

Però i baci sono anche in grado di alleviare le allergie. Lo ha dimostrato l'immunologo giapponese Hajime Kimata, dell'ospedale Satou di Osaka: ha chiesto a 48 pazienti con dermatite allergica o raffreddore da fieno di baciarsi per mezzora con il partner. Dopo le "sedute" di baci, i loro livelli di IgE (anticorpi implicati nelle reazioni allergiche) calavano notevolmente, più di quanto avvenisse con soli abbracci e carezze.

In passato ha già rischiato la vita ed è stato ricoverato in ospedale: «La sensazione è quella di morire per una crisi respiratoria, è terribile», ha detto ai media anglosassoni. Anche viaggiare è pericoloso perché le difficoltà con la lingua possono scatenare malintesi ed equivoci. Le reazioni allergiche scatenate dall'alimentazione sono le più gravi. La catena Pret à Manger è finita sotto accusa per aver provocato la morte di alcune clienti che avevano mangiato un semplice panino. Da qui la decisione recentissima di indicare sull'etichetta tutti gli ingredienti presenti nel cibo in vendita. A Oli non resta che aspettare la ragazza giusta da baciare: quella che non mangia arachidi.

