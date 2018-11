Kristy Watson ha pubblicato una foto del momento in cui ha tenuto suo figlio per la prima e l’ultima volta, insieme a un lungo post in cui ha raccontato la sua drammatica esperienza e lanciato un messaggio forte: “Ascoltate e fidatevi del vostro corpo, anche quando i medici vi dicono che va tutto bene”. Una foto straziante, che toglie il fiato. C'è tutto il dolore di una mamma che ha visto svanire le fatiche del suo percorso di gravidanza. Un'immagine che questa giovane donna ha voluto condividere per lanciare un messaggio forte ad altre future mamme: “Ascoltate e fidatevi del vostro corpo, anche quando i medici vi dicono che va tutto bene”. Un lungo post pubblicato su Facebook quello di Kristy Watson, una mamma australiana. Un lungo racconto di un'esperienza che, nonostante la forte sofferenza a cui è andata incontro, continua a definire “meravigliosa”. (Continua dopo la foto)



“Voglio che la gente sappia cosa ho passato e che questo aiuti a prevenire che una cosa del genere succeda a qualcun altro”. Inizia così il post di Kristy Watson, mamma single, originaria di Victoria, che ha deciso di ritentare il percorso verso la maternità nonostante tre aborti precedenti. “È stata sicuramente l'esperienza più bella che abbia mai vissuto, provando a me stesso quanto ero forte”. (Continua dopo la foto)

E ancora: “Il mio corpo ha fatto cose incredibili e il bimbo è diventato un angelo così bello che non meritava di terminare la sua vita così presto. Era il mio bambino miracoloso dopo 3 aborti” dice.“La cosa peggiore che mi è accaduta - racconta - è quando l'infermiera si è seduta all'estremità del mio letto a 32 settimane e 5 giorni, davanti agli ultrasuoni, per dirmi che il mio prezioso piccolo Kaycen non aveva più il battito del cuore”. (Continua dopo la foto)

E poi ancora: “Niente che tu voglia mai sentire, nessuna parola che tu possa mai immaginare o prevedere. Sapevo che qualcosa non andava, l'orribile gonfiore nei piedi, nelle mani e nel viso, mal di testa che durava settimane, la visione sfocata, la pressione sanguigna che andava su e giù, sentivo che non erano solo normali "sintomi della gravidanza". Ma dopo numerose visite mediche, dentro e fuori dall'ospedale, anche cercando di contattare un'altra struttua per una seconda opinione, mi è stato detto che era tutto normale”.

