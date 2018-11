Per 26 anni è salita in cattedra e ha insegnato l’inglese a centinaia e centinaia di studenti. Poi, mercoledì scorso, il tumore contro cui lottava da qualche tempo se l’è portata via per sempre. Aveva 58 anni Rossella Tadini, insegnante di lingue nella scuola media di Mezzago, Monza e Brianza. È il Giornale di Monza a raccontare la sua storia e, soprattutto, il gesto che hanno fatto gli studenti in sua memoria. Erano quattro anni che la docente, residente a Vimercate, combatteva la malattia. Una malattia che poi l’ha sconfitta, ma che non ha intaccato la voglia e la passione per l’insegnamento.

“Non ha mai mollato, è andata avanti a insegnare finché il fisico glielo ha permesso – hanno raccontato sul Giornale di Vimercate in edicola i familiari - È riuscita a seguire i suoi ragazzi fino agli esami di terza media dell’anno scolastico appena concluso, mentre purtroppo non è riuscita a tornare in cattedra a settembre quando ha dovuto dire addio alla scuola”. (Continua dopo la foto)



“Era innamorata della sua professione, che svolgeva con grande passione ed entusiasmo – hanno aggiunto – Era una persona pacata e riservata, ma allo stesso tempo tenace e determinata”. Mercoledì 7 novembre 2018 se ne è andata per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nella scuola dove era considerata una colonna portante. Così gli studenti, che hanno partecipato in massa ai funerali, hanno pensato di colmare quel vuoto riempiendo i muri dei bagni dell’istituto con messaggi a lei dedicati.

La prof Tadini ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi studenti che, come si legge sempre sul Giornale di Monza che pubblica anche le foto, tra le tante dichiarazioni d’affetto hanno voluto dedicarle anche tanti, tantissimi pensieri sui muri del bagno dell’istituto. Verranno cancellati, ma solo tra qualche giorno. “Un’esplosione di spontaneità così forte merita profonda comprensione”, ha commentato la preside.

"Eri la migliore, ci mancherai", "Per me era una sorella", "Una nuova stella in cielo". O più semplicemente "Grazie" e "I love you, prof". Questi sono solo alcuni dei messaggi che i giovani alunni della scuola secondaria di Mezzago hanno scritto sulle piastrelle, le cui foto hanno fatto ben presto il giro della rete. E oltre ad averle dedicato una serie di scritte d’addio, hanno anche appeso dei cartelloni bianchi dove gli alunni potranno lasciare ricordi e saluti. Era un amore reciproco quello tra la prof e i suoi studenti, come sottolineato dalla famiglia.

