Non si direbbe a guardare lo scatto, perché sono tutti giovani. E invece quelli ritratti sono proprio un bisnonno, una nonna, una mamma e una bambina: tutti racchiusi in 56 anni. È il Resto del Carlino a raccontare questa storia che ha dell’incredibile. Alfredo è un bisnonno record, con ogni probabilità il più giovane della penisola e in questa foto emblematica posa con la figlia, la nipote e la pronipote.

Si chiama Alfredo Fichera, palermitano d’origine ma bolognese di adozione. Ha iniziato a frequentare saltuariamente Bologna la bellezza di 41 anni fa, poi è scattato l’amore, ed è stato adottato dalla città nei primi anni ’80, ricostruisce il quotidiano: “Bologna non la cambierei con nessun’altra città, è riuscita a dare una svolta alla mia vita, da lavapiatti a cameriere fino a diventare pizzaiolo”, rivela questo bisnonno giovanissimo al Resto, un veterano della ristorazione che, ovviamente, non è ancora in pensione. (Continua dopo la foto)



Aiuta ogni giorno la figlia nelle preparazioni nella pizzeria. “Non posso dire di aver mai nuotato nell’oro, di aver vissuto nel lusso, ma una cosa posso dirla: il sentirsi amati non ha prezzo”. Alfredo Fichera aveva 55 anni quando è nata la nipotina Greta, la bimba che vedete nella foto. Ne aveva solo 17, invece, quando è nata la figlia Mariarita, che è la donna che nella foto è alla sua sinistra. Oggi ha 38 anni ed è già nonna di Greta.

Record sfiorato anche quello di Mariarita, considerando che il primato di nonna più giovane d’Italia rimane nelle mani di Vanessa Rojas (foto qui sotto) che, a suo tempo, nel 2015, ebbe un nipotino ad appena 32 anni. E infine, alla destra di Alfredo, c’è la nipote Martina che, come sua madre, all’età di 18 anni ha dato alla luce la sua prima figlia. La piccola Greta, appunto. Una famiglia particolare, insomma, quella di Alfredo Fichera.

Famiglia numerosissima, oltretutto. Alfredo è l’ultimo di 7 fratelli, 5 maschi e due femmine, tutti sparsi per l’Italia, da Treviso a Lipari. “Per il mio compleanno mi regalerò un viaggio fin là – dice soddisfatto sempre al Resto – così potrò finalmente rivedere i miei fratelli. Il nostro bisnonno non è certo stato da meno: in 56 anni ha avuto 8 figli, tre maschi e cinque femmine, da due diversi matrimoni”. E chissà se la piccola Greta quando avrà 18 anni continuerà la ‘tradizione di famiglia’. In quel caso Alfredo diventerebbe il trisnonno più giovane d’Italia.

