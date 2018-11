La nonna mostro: “Vai e portami i soldi”. A cosa costringeva la nipotina

Quella che vi stiamo per raccontare è la storia una ragazza quasi maggiorenne che si chiama Esmeralda. La giovane, di origini rom, avrebbe voluto studiare matematica, imparare la storia, approfondire l’arte. Questo è il sogno raccontato da Esmeralda alla nonna, una rom, fin da quando la piccola ha avuto quattro anni. Aspirazione ridotta in frantumi proprio dall’anziana Elena Zorel, che ha obbligato, arrivando a prenderla a cinghiate, la nipote ribelle a fare l’elemosina davanti a un supermercato Conad per dieci anni, più della metà della giovane vita della piccola.

A raccontare la storia di Esmeralda è stato il Corriere della sera che, insieme a il Giornale, hanno raccontato la difficile esperienza di questa ragazzina. Esmeralda “per oltre dieci anni è stata obbligata a stare davanti a un supermercato della Capitale a chiedere l’elemosina per riuscire a portare a casa un po’ di euro che finivano nelle tasche dei suoi famigliari”. Oggi la catena di obblighi illeciti che ha negato alla ragazzina rom di vivere l’infanzia obbligandola all’accattonaggio è stata spezzata dalla decisione dei giudici della Corte d’Assise. (Continua dopo la foto)



I giudici sono stati tutti concordi nell’acclarare che, quanto subito da Esmeralda, risponde al reato di “riduzione in schiavitù”: tanto che la nonna della giovanissima rom, Elena Zorel, è stata condannata a scontare dodici anni di carcere. E non sono passati indenni dalla scure della magistratura neppure la madre di Esmeralda, Maria Costantin, e sua zia, Mirela Lapadat. “La valutazione della Corte paga la difficoltà a capire che la nostra cultura è diversa da quella dei rom”, sostiene l’avvocato Andrea Palmiero, difensore della signora, 61 anni. L’inizio della rinascita di Esmeralda è datato 30 ottobre del 2014.

Quel giorno a toglierla dalla strada è una sconosciuta, insospettita dallo strano giro di persone che circolano nel parcheggio del supermercato intorno a Esmeralda. Gli anomali movimenti sono segnalati alle forze dell’ordine. Che repentine fanno scattare il blitz con cui portano via la ragazza dal pezzo di cartone dove tutti i giorni chiede l’elemosina. Lo spazio occupato da quel giaciglio diventerà per dieci anni il banco di scuola sognato della bimba. Li sopra Esmeralda non vuole starci, ha sogni veri per la sua vita. E cosi si ribella. A quel punto Zorel la prende a cinghiate, perché quello si rivela l’unico modo per sottomettere la nipotina. La mamma guarda, non fa nulla, rimane inerte, anche lei soggiogata dalla violenza di Zorel.

In un caso l’imputata, per chiarire chi comanda, pianta un coltello davanti al viso della nipote. Salvata da una sconosciuta che le ha ridato la libertà. Cosa capiterà adesso alla giovane Esmeralda non ci è dato sapere. Probabilmente verrà affidata ai servizi sociali e a una casa famiglia fino al raggiungimento della maggiore età. Di certo sarà allontanata dal campo che la giovane ha vissuto come prigionia per 18 anni.

