Quella che stiamo per raccontarvi è una storia di bullismo sconcertante. Terribile quello che è successo ai danni di una 14enne, caduta nella trappola di cinque coetanee senza scrupoli che le hanno cambiato la vita per sempre. Non solo per il danno in sé, per averla cioè picchiata brutalmente, ma soprattutto per le conseguenze di quella cattiveria e quella ferocia inaudite con cui si sono scagliate contro la povera studentessa. I medici hanno fatto capire alla ragazzina che è altamente improbabile che in futuro potrà avere dei figli.

Succede tutto nella città di Mineralnye Vody, nella regione sud-occidentale di Stavropol Krai, in Russia, e la giovane vittima di questo tremendo episodio di bullismo si chiama Liza e sarebbe stata attirata con l’inganno da parte un ragazzo di cui si era innamorata: “Vediamoci in quel posto”, le avrebbe detto. Ad attenderla, però, non c’era lui, ma cinque ragazzine che l’hanno assalita brutalmente. (Continua dopo la foto)



Avrà pensato di andare a un appuntamento romantico la povera Liza e invece, dopo averlo seguito, l'adolescente si è trovata isolata dal resto della città e nulla ha potuto davanti a cinque coetanee, tutte tra i 13 e i 14 anni, che l’hanno picchiata senza pietà. Un supplizio che è durato ben tre ore e che è stato anche ripreso con uno smartphone da una delle ragazzine in questione. Il gruppetto di bulle si è accanito su Liza colpendola con calci e pugni alla testa, al ventre, e nelle parti intime.

Il video choc inizia con una delle ragazzine che colpisce la vittima alla testa, prima che questa cada a terra e venga malmenata con violenti calci alla schiena e all’addome. Poi un’altra componente del gruppo salta sulla testa della 14enne, schiacciandole il capo sull’asfalto. Minuti interminabili di percosse e insulti dopo, un ragazzo, probabilmente quello di cui Liza era invaghita, la trascina via.

Dopo il pestaggio, Liza ha trovato la forza di recarsi al pronto soccorso della zona. La ragazzina è stata immediatamente portata in terapia intensiva e, oltre a una commozione celebrale, ha riportato gravissime lesioni agli organi interni che le impediranno di diventare mamma. Le immagini del pestaggio, che sono state postate sui social da alcune delle persone coinvolte, sono già finite sulla scrivania degli inquirenti, che hanno già rintracciato i responsabili e avrebbero già avviato le indagini del caso. La colpa della povera Liza? A quanto pare a scuola aveva parlato male di una di loro.

