Una bravata, ripetuta più e più volte, che ora gli costerà molto cara. Sicuramente pensava di farla franca e per un po’ gli è pure andata bene, ma ora è arrivato il conto. E che conto! Ma partiamo dal principio, dai fatti. Protagonista della notizia che sta facendo il giro dei quotidiani e della rete è un motociclista di origine francese che si divertiva a fare il dito medio ogni volta che passava davanti all’autovelox.

Avete letto bene: quando sfrecciava di fronte allo strumento per misurare la velocità sulla strada che, come è noto, immortala e identifica i trasgressori a cui poi arriva la multa a casa, alzava il dito medio. Lo ha fatto per ben 125 volte. Ovviamente si premurava di coprire bene la targa della sua moto prima di fare quel gesto, in modo tale che le forze dell’ordine non potessero rintracciarlo. E, come anticipato, per un po’ di tempo è riuscito a non farsi identificare, ma poi è stato incastrato. Ci sono voluti mesi di indagini perché la gendarmeria francese arrivasse a lui. (Continua dopo la foto)



Indagini lunghe e complicate, visto che il centauro si preoccupava di mascherare la targa, ma poi ‘il furbetto dell’autovelox’ è stato pizzicato. È successo tutto nel dipartimento Tarn-et-Garonne, nell’Occitania, e il motociclista in questione adesso sarà costretto a sborsare la bellezza di 19.220 euro di multa per essere stato immortalato ben 125 volte da quell’autovelox di cui si burlava tanto. Il giudice ha anche disposto la sospensione di un anno della partente.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, il centauro francese avrebbe inoltre oltrepassato volontariamente la linea continua per 35 volte e ogni accompagnava l'infrazione con il dito medio alzato, rimasto puntualmente immortalato dalla foto scattata dalla telecamera. Qualche mese fa aveva fatto notizia una vicenda simile ma avvenuta a Grassington, nella regione inglese del North Yorkshire. Lì un imprenditore locale di 67 anni aveva installato sulla propria auto un marchingegno per sfuggire a qualsiasi autovelox.

Non pago, e convinto di non poter essere smascherato, per beffare gli agenti a ogni radar mostrava il dito medio o faceva altri gesti osceni in favore di telecamere. Peccato che successivi approfondimenti abbiano permesso alle forze dell’ordine di risalire al 67enne, che è stato poi condannato a otto mesi e alla sospensione della patente per un anno. Il giudice nel condannarlo ha detto che "questi comportamenti colpiscono il cuore della giustizia e questa condanna deve essere un deterrente per chiunque abbia intenzione di emularli".

