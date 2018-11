C’è dolore ma anche tanto sgomento in questi giorni ad Arsego. La comunità in provincia di Padova ancora non ci crede che Viviana Tosato, 43 anni, non c’è più. È morta all’improvviso la scorsa notte nella sua abitazione di Cavino nel Padovano. Era conosciutissima ‘Vivi’, perché come riporta Il Mattino di Padova, era la contitolare dell’Ortofrutticola Tosato Genesio e Viviana di Arsego. Il suo cuore ha smesso di battere nel cuore della notte, intorno alle 3, l’ora in cui si alzava per andare con il fratello al mercato coperto di Padova per rifornirsi di merce per il negozio di via Roma.

Al suo fianco c’era il compagno, che ha sentito solo due respiri profondi e ha dato subito l’allarme, ma all’arrivo del personale sanitario non c’era più nulla da fare. Il cuore di Viviana non ha più ripreso a battere. Eppure Viviana stava bene. Non aveva mai dato alcun segno di sofferenza. Quindi la richiesta dei famigliari hanno chiesto l’autopsia per conoscere le cause del decesso della donna. (Continua dopo la foto)



“Viviana non ha dato nessun segnale, non ha chiesto aiuto né si è lamentata – ha detto sconvolto il compagno, Mauro Carlotto sempre al Mattino - ho solo sentito una specie di sospiro, ma è stato un attimo e poi non ha più respirato”. La situazione gli è parsa subito grave, ma quando “è arrivata un’ambulanza, i sanitari hanno provato a lungo a rianimarla. Tante e tante volte. Purtroppo non c’è stato niente da fare”. In piena notte, Carlotto ha avvisato i fratelli di Viviana, che si sono precipitati a casa loro.

Nemmeno loro, Genesio, Chiara ed Elisabetta, riescono a capacitarsi: “Viviana non soffriva di nulla, era attiva e amava il suo lavoro, si curava e faceva attività sportiva. Una bella persona, sempre disposta ad aiutare gli altri a discapito di sé, attaccatissima ai 5 nipoti. Stava bene a livello fisico e sentimentale dopo aver passato degli anni bui. Si era tanto impegnata nel seguire i nostri genitori e la nonna, mancati uno dopo l’altro. La mamma è morta nel 2008, la nonna nel 2011 e papà l’anno scorso. E lei li ha accuditi tutti e con tanto impegno. La morte di Viviana è un altro brutto colpo, come si fa ad accettare una fine così?”.

Ora si attendono i risultati dell’autopsia per avere risposte sulla morte improvvisa di Viviana, che ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Arsego. La notizia si è diffusa in un lampo suscitando grande cordoglio. “Siamo sgomenti, ricordo Viviana sempre sorridente dietro al bancone dello storico negozio di ortofrutta gestito dalla sua famiglia. La sua prematura scomparsa ci lascia attoniti e tristi”, ha commentato il consigliere del posto Daniele Canella.

