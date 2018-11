È rimasto paralizzato dopo aver fatto una scommessa con gli amici. Ed è morto un paio di giorni fa dopo quasi nove anni di agonia. Protagonista della triste storia un ventottenne australiano. Sam Ballard, promessa del rugby è stato vittima di un destino terribile. Il fatto risale al 2010, quando durante una festa della squadra di rugby Sam accetta di fare uno stupido gioco come sfida con i suoi compagni. Il ragazzo mangia una lumaca, ma dopo un po' inizia ad accusare dei malori. Viene trasferito in ospedale e finisce in coma.

La sua vita cambia dall’oggi al domani. Sam si sveglia dopo più di 400 giorni, ed è paralizzato dalla vita in giù, non può più camminare. In seguito a una serie di analisi arriva la terribile diagnosi. Sam ha contratto la meningite eosinofila, rara malattia causata da un parassita che portava quella lumaca, l'Angiostrongylus cantonensis, noto anche come verme del polmone del ratto. (Continua dopo la foto)



Lo scorso 2 novembre, dopo otto anni di agonia, Sam è morto a causa di una complicazione legata alle sua già fragilissime condizioni di salute. Le sue ultime parole sono state per la mamma che gli è sempre stata accanto e che lo ha definito "invincibile". "Ti voglio bene", le ha detto, poi si è addormentato per sempre. Un suo amico, presenta a quella festa in cui tutto ha avuto inizio, ha detto alla stampa locale: "Maledico quel giorno. Avevamo bevuto del vino rosso e quando abbiamo visto quell'animale strisciare vicino ai nostri piedi è partita la sfida".

Silvia Nozza, infettivologa presso l’IRCCS - Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato al Corriere della Sera che la meningite eosinofila “nel nostro Paese è molto rara, deriva da un verme (lungo circa 2 cm), le cui uova infestano i polmoni dei roditori. Attraverso le feci dei ratti le uova vengono ingerite dalle lumache della terra e diventano larve. Nel ciclo normale le larve tornano nei ratti e così via. In questo caso il ragazzo ha ingerito la lumaca con dentro la larva, che è passata dall’intestino al sangue e dal sangue al cervello causando la meningite eosinofila, una delle forme peggiori perché anche se con le cure riesco a uccidere il parassita, i danni che ha fatto al cervello rimangono per sempre”.

“In questo caso – prosegue la dottoressa - il parassita è andato nel centro del cervello che comanda la mobilità. I sintomi cominciano nello stomaco con diarrea, nausea e vomito perciò all’inizio è difficile curare la persona come avesse una meningite. Le conseguenze poi della patologia variano in base alla localizzazione dell’infezione”. Questa malattia, comunque rara, è endemica nel Sud Est asiatico e ha come prevenzione il fatto di non mangiare le lumache crude (nelle lumache cotte le larve muoiono). I casi registrati negli ultimi anni sono arrivati a circa 2.800 con una variante del parassita che si trova in Costa Rica, riporta ancora il Corriere.

