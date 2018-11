Neonato record! Vedete questo bambino? È appena nato ma è tutt’altro che ‘piccolo’. Sta bene, così come la sua mamma, sottolineiamolo subito, che l’ha messo al mondo giovedì scorso, alla trentanovesima settimana di gravidanza, con parto naturale senza nessuna conseguenza. Si chiama Parker Bell ed è già diventato famoso: prima all’ospedale Blacktown, nei sobborghi ad ovest di Sidney, poi nel resto del mondo, visto che la notizia è arrivata fin qua. Sapete quanto pesa questo amore di bambino? Ben 5,75 chilogrammi!

La sua mamma, che è australiana, l’ha messo al mondo dopo un travaglio di circa due ore e mezza, poi ha posato per uno scatto ricordo insieme all’ostetrica che l’ha seguita durante il parto all’ospedale. Già, perché per la struttura la nascita di Parker Bell è un vero record. In quell’ospedale sono sì nati altri bambini con peso superiore ai sei chili, ma mai con parto naturale come in questo caso. (Continua dopo la foto)



"Sapevano che il piccolo cresceva molto e per questo la madre è stata sottoposta a costanti controlli durante la gravidanza per la crescita del feto", ha spiegato ai giornali locali la dottoressa che ha seguito la donna, Nikki, di 28 anni, e il parto. Come detto, mamma e ‘piccolo’ stanno bene. Basti pensare che la foto insieme all’ostetrica è stata scattata poche ore dopo il parto. Lo scatto è stato poi condiviso in rete, sul profilo dell’ospedale, e come era prevedibile ha raccolto migliaia e migliaia di like e condivisioni.

Sotto alle foto di Parker Bell sono mancati messaggi stupiti e divertiti lasciati da altre mamme: "Questo piccolo pesa più dei miei gemelli messi insieme a quasi un mese", ha scritto una donna. "Mia figlia ha 12 settimane e ancora non ha raggiunto quel peso", ha fatto presente un'altra. in effetti, come hanno confermato dall'ospedale, il range di peso dei nuovi nati può essere compreso tra 2,5 e 4,5 chilogrammi.

Qualche giorno fa, ma in Italia, aveva fatto notizia un’altra nascita. Un’altra ‘neonata record’, anche se più leggera di Parker Bell. Eleonora, 4,9 chilogrammi di bellezza, è venuta al mondo nell’ospedale Madre Teresa di Monselice, Padova. La mamma, Michela, 32 anni e al quarto parto, ci ha tenuto a ringraziare lo staff che l’ha assistita e ha anche sottolineato che non le sembrava nemmeno di stare in ospedale.

