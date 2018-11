Quando il padre è misteriosamente scomparso nel nulla, Mike aveva solo otto mesi. Era il 1961 e i suoi fratelli avevano rispettivamente nove, sette e cinque anni. George Carroll, veterano della guerra in Corea, sei anni dopo essersi trasferito con la moglie a Lake Grove, nello Stato di New York, sparì senza lasciare traccia, ricostruisce Il Messaggero, ma anche col passare del tempo, ai figli sono sempre frullati in testa dei dubbi. Intanto perché la madre, Dorothy, morta ormai da vent’anni, non ha mai raccontato loro i dettagli precisi. Di fronte alle domande dei figli era sempre evasiva e enigmatica. Una delle risposte che dava più spesso era questa: “Papà è uscito per qualche commissione e non era più tornato”.

E poi, altro dubbio, perché all'epoca la scomparsa non fu segnalata alla polizia, nei cui registri non c'è traccia alcuna di quella vicenda? Quesiti che per tutti questi anni hanno tormentato Mike, che oggi ha 57 anni e che, pur non avendo ancora tutte le risposte, ha trovato i resti del padre. (Continua dopo la foto)



“Alla fine - racconta Mike - non so come cominciò a circolare tra noi fratelli una specie di macabra leggenda metropolitana, secondo la quale mio padre era stato sepolto nel seminterrato di casa. Nella mia testa ho sempre pensato che un giorno lo avrei trovato, e quando nel 1998 mia madre è morta ho cominciato a pensare che prima o poi mi sarei messo a scavare”. Ha cominciato a farlo tre anni fa, ma ha poi interrompere le operazioni per questioni di sicurezza, scrive ancora Il Messaggero.

Recentemente, però, grazie a una tecnologia più avanzata, Mike ha potuto riprendere i lavori per scansionare in profondità la terra sotto la sua proprietà e mercoledì scorso ha trovato quello scheletro di cui parlava coi fratelli da tutta la vita. “Sono contento di esserci riuscito, che questa vicenda sia finita e di non avere più il pensiero di dover distruggere la mia casa per riuscire a trovare mio padre”, ha detto ancora Mike.

“Mi sento benissimo, ora che mio padre è stato liberato da quel buco schifoso: Ora voglio che venga sepolto al Calverton National Cemetery di New York, voglio che riceva tutti gli onori che merita un soldato, che gli sia ridata la dignità che merita”, ha invece commentato il fratello Steven. “Mi sono anche fatto un'idea di chi possa essere il responsabile della sua morte – ha concluso Mike - ma in ogni caso si tratterebbe di una persona morta da tanto tempo e io non ho intenzione di fare indagini per capire se ho ragione, voglio lasciarmi tutto alle spalle”. Ovviamente ora il medico legale farà i test per confermare che quello scheletro appartiene a George Carroll e stabilire anche la causa della morte.

