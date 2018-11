Il cane abbaia troppo: lo legano e gli danno fuoco. Come sta il ‘piccolo’ Giako

Un cane abbaia troppo e così, dei veri e propri 'assassini', decidono di dargli fuoco. La triste e agghiacciante storia è successa in Italia nelle ultime ore, più precisamente a Brindisi in terra pugliese. Il cane abbaiava troppo per questo, secondo gli esecutori del becero gesto, doveva pagare a carissimo prezzo. Il povero cane è stato legato e poi gli è stato dato fuoco. Giako, un meraviglioso Siberian husky di 7 anni, è vivo per miracolo.

Il terribile episodio si è verificato nella notte tra l'1 e il 2 novembre in una casa nella centralissima via Lecce a San Pietro Vernotico nella provincia di Brindisi. Giako con una donna anziana allettata, la signora ha la camera da letto in un'abitazione a piano terra, mentre il cane si trovava in una casa al piano superiore. A dare l’allarme e interpellare i Vigili del Fuoco sono stati i vicini di casa, intorno alle 3 di notte. (Continua a leggere dopo la foto)



Qualcuno di loro ha cominciato subito a spegnere le fiamme che avvolgevano il cane, finché non sono arrivati i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri e il veterinario Pietro De Rocco, colui che ha postato su Facebook le foto di come è stato ridotto Giako, facendone conoscere la storia. Il povero cane era completamente avvolto dalle fiamme, che hanno investito anche il suo volto, e in particolar modo la zona dell'addome. Il cane è regolarmente microcippato vive con l'anziana, ma è di proprietà di suo figlio. I carabinieri hanno immediatamente allertato il veterinario che ha fatto il possibile per salvarlo. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

"Una scena terribile - racconta Pietro De Rocco, veterinario di San Pietro Vernotico - il povero animale era stato anche legato, ci sono delle zone completamente carbonizzate, con bruciature al volto e al tartufo. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ci vorrà molto tempo per farlo riprendere". Le fotografie mostrano il cane con parti del viso completamente carbonizzate, così come una parte dell’addome. Non è in pericolo di vita, assicura il veterinario, ma ci vorrà del tempo affinché si riprenda dalle bruciature e dallo choc. (Continua a leggere dopo la foto)



Qualche tempo fa sul portone d’ingresso dell’appartamento in cui vive Giako, che è di proprietà del figlio della signora anziana con cui vive, era stato lasciato un messaggio in cui si diceva che prima o poi sarebbe stato ucciso perché abbaiava troppo. Si stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di rintracciare chi si è reso responsabile del deprecabile gesto.

Leggi anche:

Francesca Cipriani litiga con la Marchesa d’Aragona: colpa di un uomo. “Molestatrice!”

fbq('track', 'STORIE');