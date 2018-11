Halloween è finito e con esso anche la sempre più diffusa pratica del “dolcetto o scherzetto”. Tanti i bambini infatti che nella serata del 31 ottobre hanno bussato alle porte dei vicini di casa per chiedere dolciumi, bambini mascherati perlopiù innocui che di certo non avevano nessuna intenzione di fare qualche fastidiosa marachella. Ma quello che è successo a Newcastle, Inghilterra, è senza dubbio uno dei fatti più gravi successi negli ultimi anni. Uno scherzetto di pessimo gusto quello che hanno fatto alla figlia di Amy Dixon che nel suo bottino del "dolcetto o scherzetto" di Halloween ha trovato anche delle pasticche di ecstasy.

Quando la piccola è tornata a casa la donna ha preso il sacco delle caramelle per riporle, ma nel farlo ha notato qualcosa che non andava. Come riporta il Daily Mail, tra i colorati dolciumi ha trovato delle pasticche di droga: “Ho sempre detto ai miei figli di condividere le caramelle tra loro, cosa sarebbe potuto succedere se lo avessero fatto con queste?”, racconta la donna ancora sotto choc. (Continua dopo la foto)



Il compagno di Amy, madre di 4 figli, ha portato tutti i suoi bambini in giro per il tradizionale dolcetto o scherzetto e avrebbe potuto dover portare in ospedale i suoi ragazzi se avessero mangiato quelle pasticche. Quando i piccoli sono tornati a casa ha notato un pacchetto insolito dentro il quale c'erano delle caramelle, una delle sue bambine lo stava per afferrare, ma a quel punto è intervenuto il compagno che ha notato che si trattava di droga e non di caramelle. La donna ha voluto raccontare la sua esperienza per mettere in guardia tutti i genitori e per invitarli a controllare sempre quello che i loro figli portano a casa.

La mamma ha denunciato l'accaduto alle autorità che adesso stanno indagando per cercare di trovate il colpevole. "Se è stato fatto deliberatamente o è stato un errore, non lo so", ha aggiunto poi il commissario di polizia che ha accettato il caso. "Non ho dormito affatto stanotte notte”, ha raccontato poco dopo la donna. La polizia sta ora indagando sulla provenienza della pasticche psicotrope e ha esortato chiunque si sia imbattuto in qualcosa di simile a mettersi in contatto con la polizia di zona.

Una portavoce della polizia di Northumbria ha dichiarato: "Stiamo indagando sulla denuncia di un altro genitore che ha notato pasticche rose molto simili a quelle, anch’esse ricevute dai propri figli durante l’annuale pratica del ‘dolcetto o scherzetto’ durante ala notte di Halloween”. Poi ha aggiunto: "Le indagini serviranno per stabilire se le compresse sono dannose o meno, ma qualsiasi segnalazione di questo tipo è estremamente preoccupante e verrà presa sul serio dalla polizia".

Ti potrebbe anche interessare: “Dolcetto o scherzetto?”. Macabro Halloween, Braylen Carwell di 5 anni ricoverato dopo aver mangiato un caramella

fbq('track', 'STORIE');