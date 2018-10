Mark è un uomo “disperato” da quando non ha più i suoi cuccioli di cane. Anzi, dei suoi figli. Sono undici in totale, sette bulldog francesi e quattro bassotti, e stando al racconto di questo 44enne inglese, glieli hanno rubati tre uomini che sono entrati in casa fingendosi operatori della società British Gas. È successo, spiega Mark Orley, mentre la figlia di 13 anni e il fratello di 16 anni si stavano prendendo dei cani nella loro casa di Loughton, nell'Essex, quando tre persone hanno bussato alla loro porta con quella scusa e glieli hanno portati via minacciando i ragazzi.

Da qui l'appello, con una ricompensa altissima, per riportare presto a casa quei cuccioli che rischiano di morire “nelle prossime 24 ore perché quattro di loro sono lontani dal latte materno e troppo giovani per essere svezzati”, ha detto. I cuccioli di bassotto, infatti, hanno solo undici giorni, mentre quelli di bulldog francesi hanno sette settimane. E oltre al dolore per non averli più, anche il terrore che possa accadere di nuovo. (Continua dopo la foto)



"Sono assolutamente addolorato – ha commentato Mark - È orrendo quello che sto attraversando. Non posso lasciare la mia casa senza temere che accada di nuovo. Sono dei codardi. L'ho lasciato incustoditi solo per due ore. Di solito non esco, proprio a causa dei cuccioli”. Ovviamente ha sporto subito denuncia ed è entrato nei dettagli, raccontando che quel giorno si era allontanato da casa per andare a prendere un amico in aeroporto quando suo figlio ha chiamato e gli ha detto cosa era appena successo.

"Quando sono tornato, ho visto la polizia e ho sentito che i cuccioli erano stati presi – ha proseguito il 44enne - I miei figli mi hanno parlato di tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni che affermavano di essere della British Gas, sostenendo che c'era una perdita di gas nell'area. Mio figlio ha notato che uno di loro aveva una maschera e ha cercato di chiudere la porta, è finita che uno di loro ha tirato fuori un coltello e li ha minacciati”.

“Hanno messo i sette bulldog francesi e quattro bassotti nella borsa Mulberry della mia ragazza e se ne sono andati”., ha concluso. Un portavoce della polizia ha confermato il furto: "Stiamo indagando a seguito di un furto con scasso a Loughton, dove sono stati rubati un certo numero di cani”. Pur di ritrovare i suoi cuccioli, inizialmente Mark ha offerto una ricompensa di 20mila sterline, ma poi ha alzato la posta a 50mila. Ovvero circa 56mila euro.

