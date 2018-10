La vigilia di Halloween con gli amici e il cestino a forma di zucca in mano, pronto a girare per il quartiere con la frase di rito stampata sulle labbra: “dolcetto o scherzetto”, così era iniziato il pomeriggio del piccolo Braylen Carwell, 5 anni, prima che la situazione precipitasse. Braylen, all’improvviso, ha cominciato ad avere delle convulsioni.I genitori hanno portato immediatamente il bambino in ospedale, dove è avvenuta l'incredibile scoperta: nelle analisi Braylen Carwell è stato trovato positivo alla metanfetamina.

Una follia che ha portato i poliziotti di Galion, in Ohio, a indagare sul caso. I genitori di Braylen Carwell sono convinti che il bimbo possa aver assunto la droga attraverso le caramelle ricevute durante il tradizionale giro di Halloween.“La parte sinistra della sua faccia era paralizzata e non riusciva a muovere un braccio - ha dichiarato ai media locali la mamma, Julia Pence - non sapeva dove fosse e cosa stesse facendo”. (Continua dopo la foto)



La polizia sta analizzando i dolcetti raccolti da Braylen Carwell e i suoi denti di plastica da vampiro, per capire se e come sia avvenuta la contaminazione. Il dipartimento di Galion, tuttavia, non si sbilancia ancora, dal momento che nessun altro caso simile è stato segnalato. Intanto il piccolo Braylen Carwell, ricoverato in ospedale, sta molto meglio anche se “un minuto prima è iperattivo e quello dopo è stanco, si sta ancora riprendendo”, spiega la madre.

La metanfetamina (N-metil-alfametilfeniletilammina) è un derivato sintetico dell’anfetamina. Rispetto alle anfetamine, la metanfetamina raggiunge più rapidamente il cervello, l’effetto stimolante è più intenso, provoca una forte ebbrezza ed ha un maggiore potenziale di dipendenza. La metanfetamina s’ingerisce, si sniffa, più raramente si fuma o si inietta. Il rilascio simultaneo di noradrenalina e di dopamina produce un forte aumento delle prestazioni, della fiducia in se stessi, euforia, disinibizione.

La metanfetamina è talvolta utilizzata per aumentare il desiderio sessuale. Aumento della temperatura corporea, accelerazione del battito cardiaco, della respirazione e della pressione sanguigna. Diminuiscono lo stimolo della fame, la sensazione di fatica e il bisogno di dormire. Maggiore propensione al rischio, insensibilità al dolore, estremo nervosismo e loquacità.

Questa droga è molto usata nei paesi poveri e sottosviluppati, in quanto la sua capacità di stimolazione della dopamina permette di affrontare, annullando la sensazione di fatica, estenuanti turni di lavoro, anche 22 ore di fila, causando però un totale sfinimento fisico. Proprio come nel caso del piccolo Braylen Carwell. Una curiosità sulle metanfetamine: il D-IX farmaco sperimentale utilizzato e sviluppato dalla Germania nazista alla fine della seconda guerra mondiale, aumentava l'autostima. Fu utilizzato su un numero esiguo di soldati e non fu mai messo in commercio

