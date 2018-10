Una storia assurda per cui ora un uomo rischia fino a dieci anni di carcere. A raccontare la vicenda, che è avvenuta in Cina, è il Daily Mail e vede protagonista un papà della provincia di Zhejiang ora finito in arresto per aver venduto la figlia di appena dieci giorni a una coppia al prezzo di circa cinquemila euro. Motivo? Voleva un maschietto quindi, quando ha scoperto che invece era nata una femminuccia, ha deciso di sbarazzarsi della piccola.

Stando a quanto riportato dal tabloid britannico, alla moglie avrebbe detto che la bambina era morta in un incidente, quando in realtà, come detto, si era liberato della piccola perché profondamente deluso dal fatto che non fosse un maschio come desiderava tanto. L'uomo non ha fatto però i conti con sua madre, quindi la nonna della piccola che ad appena dieci giorni di vita era stata staccata dalla madre. È stata proprio la donna a denunciarlo alla polizia dopo che i suoi sospetti si sono rivelati fondati. (Continua dopo la foto)



Come si legge ancora sul Daily Mail, la mamma dell'uomo ha capito che c'era qualcosa che non andava nel momento in cui le è stato negato di andare a trovare la nipotina a casa del figlio. Così un giorno, dopo essere riuscita a entrare e dopo essersi resa conto che la piccola non era in casa, ha chiesto spiegazioni al figlio. Spiegazioni che lui non è riuscito a darle, quindi lo ha denunciato alle forze dell'ordine.

Raccolta la denuncia della donna, i poliziotti si sono subito messi sulle tracce della bimba. Il timore era che la piccola fosse finita in chissà quali mani, magari proprio in quelle di trafficanti di bambini, ma per fortuna non era così. Scattate subito, le ricerche hanno condotto gli agenti alla coppia a cui la neonata era stata venduta che quindi è stata poi riportata dalla sua mamma naturale. Il padre, invece, ora rischia fino a dieci anni di carcere.

Qualche tempo fa aveva fatto scalpore una storia con un'altra bambina venduta per qualche migliaia di euro. Una giovane mamma cinese si era presentata alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa della figlia di appena un anno. Il suo racconto, però, non aveva convinto dal principio gli agenti che infatti poche ore dopo hanno scoperto che la bimba era stata venduta dalla madre per seimila euro circa. Subito dopo, poi, la donna aveva speso parte dei soldi in shopping.

