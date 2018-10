Dopo la paura, ha raccontato la sua disavventura su Facebook una giovane mamma britannica. Il suo post ha fatto presto il giro della rete, ottenendo condivisioni e un'infinità di commenti da parte di altre mamme preoccupate dopo quella scoperta all'interno del pannolino che aveva appena messo a suo figlio. Questo d'altronde era il suo intento: metterle in guardia, avvertirle che è bene controllare sempre e non dare nulla per scontato. Lei si chiama Kayleigh Smith, ha 30 anni e vive nel Regno Unito.

Ha un figlio di due anni, Freddie, che ha rischiato di ferirsi anche in maniera grave se lei non si fosse subito accorta che nel pannolino Pampers con cui l'aveva appena cambiato era piegato un ago nella fodera. Un oggetto pericoloso che certamente non avrebbe dovuto esserci, quindi la denuncia sui social network, dove ha raccontato per filo e per segno cosa le è successo e approfittato per raccomandarsi con le altre mamma di stare sempre con gli occhi aperti. (Continua dopo la foto)

Mentre si apprestava a cambiare il pannolino al suo bambino, Kayleigh, si legge nel post, si è accorta subito che c'era qualcosa di strano. “Sapevo che qualcosa lo infastidiva così ho dato un'occhiata”, ha scritto la donna, aggiungendo di aver quindi passato una mano all’interno del pannolino per verificare l’assenza di oggetti, magari etichette ha ipotizzato, che potessero dare fastidio e graffiare il piccolo. Ma non erano etichette. (Continua dopo la foto)

Tastando la fodera, ha sentito che c’era un ago. Un ago che aveva graffiato la coscia e il sedere il suo bambino. “Non posso credere a quello che è appena successo”, ha quindi proseguito sconvolta questa giovane mamma. Non è accaduto perché se ne è accorta subito, ma quell'oggetto pericoloso avrebbe potuto anche ferire in maniera più grave suo figlio. Sotto al post con tanto di foto dell'ago, sono quindi scattati immediatamente i commenti di altre mamme. (Continua dopo la foto)

"Questo è terribile, sarei infuriata", ha scritto qualcuna. E un'altra: "Spero che l'ago fosse pulito". Come detto, la vicenda è presto arrivata anche ai media britannici, secondo cui la Pampers ha subito contattato la signora Smith per scusarsi dello spiacevole inconveniente. La nota azienda, secondo quanto si è appreso, ha anche chiesto alla mamma del piccolo Freddie di consegnare il pannolino per permettere di avviare controlli accurati.

"Papà, mi fa male". Cambia il pannolino alla figlia di 2 anni e fa la scoperta orribile