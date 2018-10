A soli quattro anni è già una piccola eroina. Questa bella bambina che vedete nella foto si chiama Isabella e la sua storia ha fatto ben presto il giro della rete e dei quotidiani per quanto è straordinaria. E ci insegna che i bambini, anche se piccoli come Isabella, non vanno mai sottovalutati. Lei è riuscita a sorprendere tutti ma, soprattutto, ha salvato la sua mamma. Con un gesto semplice, ovvio, immediato. Ma non certo per una della sua età. Si è trovata a far fronte a una situazione di emergenza e l'ha gestita come se fosse un'adulta, Isabella Hibbert, che è originaria di Oldham, nel Regno Unito.

Cosa ha fatto di così straordinario? Quando ha visto la madre priva di sensi sdraiata sul pavimento della cucina, non ha esitato nemmeno un secondo: ha preso il telefono dei suoi genitori, l'ha sbloccato e ha chiamato i soccorsi. Ha digitato il 999 (che da noi è il 118) e ha chiesto aiuto. Ed è stata anche in grado di fornire alla persona che ha preso in carico la sua chiamata l'indirizzo esatto di casa sua. (Continua dopo la foto)



Eppure non le era mai stato spiegato dai suoi genitori come gestire un'emergenza del genere. Mai avuta una conversazione su questo argomento. L'ha raccontato sua madre, la 27enne Chelsea, che ha però assicurato che la figlia è una grande amante dei “programmi tv con le ambulanza”. Quindi probabilmente la sua reazione rapida e tempestiva è stata ispirata proprio da quelle trasmissioni televisive. La donna ha detto anche di ricordare poco di quella notte in cui si è sentita male.

"Isabella stava dormendo con me, e io devo essermi alzata per bere. Deve aver notato che non ero più a letto, mi ha seguito e mi ha trovato sul pavimento”, ha detto la donna. Che ha poi aggiunto di essere “davvero orgogliosa di lei. Probabilmente non si rende neanche conto di quello che ha fatto per me”. Anche il personale sanitario è rimasto stupito della prontezza e precisione di Isabella. Il Manchester Evening News ha contattato Clara Cattermole, l'addetta alle emergenze che ha ricevuto la chiamata della bambina.

"Ci sono state alcune domande che le abbiamo dovuto fare, tenendo conto della sua età in modo che possa seguirle. Isabella è stata fantastica ed è un vero onore per sua madre - ha spiegato la Cattermole - Ha risposto ad ogni domanda, meglio della maggior parte degli adulti ad essere onesti”. "Dopo aver parlato con Isabella, ho pensato che i miei figli potessero trovarsi nella stessa situazione, quindi quando sono tornato a casa gli ho fatto una spiegazione in modo che sappiano cosa fare in caso di emergenza”, ha concluso.

