Verrebbe da pensare a un miracolo leggendo la storia di Andrew e Ashley Goette. Una vicenda che ha dell’incredibile e che segnerà per sempre il destino di questa famiglia, più unita che mai nella gioia di una nuova vita. Ashley Goette, del Minnesota, negli Stati Uniti, è stata svegliata la notte del 16 ottobre dai gemiti del marito, Andrew che, senza fiato, era in preda a un infarto. Lei, incinta di otto mesi, ha chiamato il 911 che, in attesa dell’arrivo dei paramedici, l’ha invitata a eseguire il massaggio cardiaco.

Una volta arrivati a casa, i paramedici hanno caricato Andrew nell'ambulanza per trasferirlo immediatamente all'ospedale, dove è stato indotto al coma per minimizzare eventuali danni cerebrali dovuti all'infarto. Dopo essersi presi cura dell'uomo, i medici hanno informato Ashley sulle condizioni del marito, non era chiaro se sarebbe sopravvissuto o se avrebbe riportato danni o complicazioni. (Continua a leggere dopo la foto)



''Nelle prime ore di trattamento al pronto soccorso la prognosi era terribile'', ha scritto la famiglia su una pagina GoFundMe creata per contribuire a raccogliere fondi per le spese mediche di Andrew. ''La Tac e la risonanza magnetica, insieme a segni clinici, indicavano lesioni cerebrali catastrofiche. Il team di specialisti che stavano trattando Andrew ci ha preparato al peggio. Probabilmente non si sarebbe più svegliato''. Mentre Ashley sedeva vicino al letto del marito, insisteva che avrebbe aspettato fino a quando si fosse svegliato per avere il bambino.

Pochi giorni dopo, mentre le infermiere cominciavano a rimuovere i sedativi, Andrew si è risvegliato dal coma senza riportare alcun danno. Dalle analisi fatte dai medici, infatti, non è emerso nessun problema neurologico. Ma le sorprese non erano finite per la coppia. Poche ore dopo il risveglio, la moglie è entrata in travaglio. Lo staff dell’ospedale ha così deciso di spostare Andrew in modo che potesse stare con lei.

I medici hanno informato la coppia che sarebbe stato necessario un cesareo e, sebbene Andrew non potesse essere trasportato nella stessa stanza, è riuscito comunque a guardare il parto su FaceTime. Alle 5:16 del mattino del 19 ottobre, la coppia ha dato il benvenuto al loro nuovo figlio, Lennon Andrew Goette. Andrew continua nel suo processo di guarigione e nelle successive 36 ore l'uomo ha continuato a migliorare.

