La numero uno delle trans si chiama Gabriela Martins, ha 25 anni, è brasiliana, residente a Modena, e a leggere le recensioni di Escort Advisor ottiene il massimo delle preferenze. Intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a la Zanzara su Radio 24, la ragazza ha spiegato: “Abito a Modena, ma mi sposto sempre. Sono sempre in tour. Ho 25 anni, ho iniziato le cure ormonali a 16 anni. Sono arrivata in Italia a 21 anni, ho iniziato coi film porno e dopo un po’ ho iniziato con la prostituzione”.

Il racconto della trans escort più 'famosa' d'Italia non finisce qui e ai microfoni di Cruciani e Parenzo ha spiegato quanti clienti riceve all'anno. “In media faccio sei clienti al giorno. Circa 1500 clienti all’anno''. (Continua a leggere dopo la foto)



Gabriela Martins è passata al discorso guadagno: “Più o meno 300mila euro all’anno. Li mando tutti in Brasile. E con quelli ho comprato due case e un chiosco in spiaggia. Faccio vivere bene mamma e papà. Li sento ogni giorno, i miei”. La ragazza ha parlato anche della legalizzazione della prostituzione e ha spiegato i motivi di quella che secondo lei sarebbe una scelta giusta: “È giusto legalizzare – aggiunge – e pagare le tasse. Ci sono molte ragazze che hanno bisogno di cure e assistenza”.

Capitolo prestazioni: “Coi clienti sono più attiva, e lavoro soprattutto come padrona. I clienti sono curiosi e io sono sempre pronta. Il mio pene è di 21 centimetri. Una pasticca la prendo sempre. E mi serve per lavorare. Da me vengono molte persone famose, politici, calciatori, manager. Non arrivo sempre all’orgasmo. Ma gli italiani sono molto veloci, hanno una eiaculazione precoce. Un incontro con un cliente dura in media un quarto d’ora''.

''Le tariffe? Da 100 a 200 euro”. Con il suo lavoro Gabriela riesce a guadagnare la stratosferica cifra di 300mila euro all'anno. Tra le recensioni: “È molto meglio dal vivo che in foto! Dopo le pulizie di rito (bagno caldo e pulito con asciugamani dedicato al cliente) ci accomodiamo nel suo letto matrimoniale ed iniziamo a limonare come due fidanzatini, lei molto partecipe''.

