Una brutale aggressione si è consumata in una scuola. Un video, registrato da un testimone, mostra come un padre in Argentina abbia attaccato un insegnante accusato di abusare della figlia quindicenne. L'insegnante, che è stato identificata dai media argentini come Jorge Cruceno, 30 anni, è impiegato presso la scuola commerciale femminile di Santa Marta, nell'Argentina centrale. Tutto iniziò quando la madre dell'adolescente trovò diversi messaggi inappropriati dall'insegnante sul cellulare del minore.

Successivamente, l'uomo è andato a scuola per un incontro con le autorità del centro e fu quando entrambi gli uomini attraversarono il corridoio. Il padre, senza dire una parola, si è avventato sull'insegnante e ha cominciato a colpirlo violentemente: l'uomo gli ha dato 22 pugni in soli 15 secondi prima di andare via con sua figlia.



Cruceno ha ricevuto un taglio importante all'altezza dello zigomo sinistro e ha ordinato un periodo di riposo medico per 15 giorni a causa delle percosse ricevute. Per questo motivo, il professore ha avviato una causa contro il suo aggressore per lesioni. Le immagini raccolte dal testimone oculare sono un tassello fondamentale per l'indagine. Nel video si vede quando i due uomini si incrociano in un corridoio della scuola e, senza dire una parola, uno comincia a colpire l'altro.

Questa violenza è l'ennesima che si registra a scuola. In Italia, giovedì scorso, a Treviglio un professore è stato aggredito ma da uno studente e per un atto di vero e proprio bullismo. A darne notizia è il Corriere della Sera: vittima, il docente di arte Valentino Fimiani, residente a Cologno Monzese, che da pochi giorni aveva preso servizio nell'istituto della Bassa dopo che negli anni scorsi ha insegnato a Casirate, Verdello e Martinengo. Giovedì, secondo la ricostruzione, era la prima lezione in cui il docente doveva iniziare a spiegare, ma subito si è trovato a dover gestire quell'alunno che nella scuola è ben conosciuto e molto temuto dagli altri studenti. Quando il ragazzo ha iniziato a disturbare durante la lezione, il professor Fimiani lo ha richiamato e infine l'ha fatto uscire dalla classe. Pochi minuti e poi è stato richiamato in aula, ma non ha cambiato atteggiamento. Anzi, a un certo momento, di fronte a un nuovo richiamo dell'insegnante, ha iniziato a prendersene gioco cercando di colpirlo con palline di carta. Quando il docente si è avvicinato dicendogli di uscire, è avvenuto l'impensabile.







Lo studente 13enne lo ha aggredito a sberle e calci sferrandogli un pugno in faccia tra gli sguardi terrorizzati dei compagni. Più di una studentessa è scoppiata a piangere mentre il docente si teneva la faccia dolorante. Colpito sulla montatura degli occhiali, il professore si è trovato il volto graffiato e ha temuto che lo studente gli avesse fratturato anche il naso.

