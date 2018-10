Silvana Masotti di 88 anni è morta dissanguata per... colpa di un gatto. L'hanno trovata senza vita nel cortile di casa sua a Vada (Livorno). Secondo le prime indagini sarebbe successo tutto nel giro di pochi minuti, probabilmente dopo essere stata graffiata alle gambe dal gatto della vicina. Tutti i soccorsi sono stati inutili.L’animale ha graffiato, forse per gioco, le gambe di Silvana Masotti che soffriva di vene varicose) provocando un’emorragia che poi, come stabilito dal referto di morte, ha provocato il decesso della donna.La storia è stata raccontata dal quotidiano locale toscano Il Tirreno. Dalle indagini si è appreso che Silvana Masotti assumeva alcuni fluidificanti del sangue: questi farmaci le sono stati probabilmente fatali quando, dopo essere stata ferita alla gamba dal gatto, hanno impedito la coagulazione del sangue, che ha continuato a fuoriuscire fino a provocare la morte. Sembra che a graffiare la signora sia stato il gatto dell'inquilina che viveva al piano terra del palazzo di Silvana. (Continua dopo la foto)



Silvana Masotti , evidentemente, non è riuscita a lanciare l'allarme: in quel momento non c'era nessuno con lei e ad accorgersi della tragedia è stata proprio la vicina proprietaria dell'inconsapevole micio.Sul posto, oltre all'ambulanza, anche i carabinieri che adesso indagano su questa assurda morte.Non è la prima volta che accade. Un anno fa, una donna di 82 anni era stata trovata priva di sensi e in una pozza di sangue dalla figlia, a causa di vistose ferite al volto.

Nell'abitazione della donna, però, non erano stati trovati segni di effrazione e la polizia aveva subito spostate le indagini su un gatto. A riportare la notizia era stato il Japan Times, gli inquirenti che indagavano sul tentato omicidio dell'anziana Mayuko Matsumoto, starebbero concentrando le loro attenzioni su un gatto randagio.

Nei pressi dell'abitazione dell'82enne, che vive a Mifune, nella Prefettura di Kumamoto, si trovava infatti una colonia felina di randagi e sotto gli artigli di uno di questi sono state rinvenute tracce di sangue e pelle umana. Le ferite, d'altronde, sembravano molto simili a quelle inferte dai graffi di un gatto. La notizia della morte di Silvana Masotti ha destato grande sgomento. La donna era amata e ben voluta da tutti.

