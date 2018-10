Quella che vi stiamo per raccontare è una di quelle storie che sembrano estratte da qualche B-movie costato qualche migliaio di dollari, non di più: una vicenda talmente assurda e senza senso da poter essere descritta quasi come “comica”, ma di comico, nella vita reale e in quello che vi stiamo per raccontare, c’è ben poco. La protagonista è una ragazza che “per scherzo”, ha fatto qualcosa di davvero inspiegabile, macabro a dir poco. Una studentessa in California ha messo le ceneri del nonno (morto e cremato) nell’impasto dei biscotti fatti in casa, per poi dar da mangiare i biscotti stessi ai suoi compagni di classe. Il macabro ‘incidente’ è avvenuto in California, nella DaVinci Charter Academy di Davis, dove la ragazzina, aiutata da una sua amichetta, ha fatto assaggiare i biscotti ad altri nove ragazzi della sua classe. Doveva essere uno scherzo, una goliardata, ma si è trasformata (giustamente) in tutt’altro. (Continua dopo la foto)



“Aveva già parlato altre volte delle ceneri di suo nonno, poi quando ci ha dato i biscotti ha detto che dentro c’era un ingrediente speciale”, ha raccontato ai media americani un compagno di classe, che ha ammesso di averne mangiato uno ma di non aver “intuito che avesse questo strano ingrediente. Pensavo ci avesse messo della droga”, ha aggiunto, dicendo di essersi preoccupato. Solo successivamente la ragazza, con un ghigno, ha detto che il biscotto conteneva le ceneri del nonno morto: “Ero inorridito”, ha aggiunto il compagno.

Ora è la polizia ad indagare e si sta pensando seriamente di indagare la ragazzina, ma con quale accusa, verrebbe da chiedere. Per gli investigatori, scrive l'Independent, qualcuno dei ragazzini quando ha mangiato i biscotti era consapevole che nell’impasto ci fosse il nonno morto. “Quello che è successo è stato impegnativo e abbiamo risposto in modo appropriato e nella maniera più rispettosa e dignitosa possibile”, ha detto il dirigente scolastico Tyler Millsap in un post su Facebook.

Insomma, quando si pensa che il mondo abbia già dato il peggio di sé, ecco arrivare una di quelle vicende che verranno ricordate per sempre e non solo in California. Per sempre questa studentessa rimarrà “colei che ha fatto mangiare le ceneri di suo nonno ai compagni di classe”. Chissà se fra qualche anno, magari matura, riuscirà a comprendere la follia in un gesto tanto insano quanto sbagliato. Chissà se un giorno capirà che è stata la protagonista di uno dei gesti più stupidi (lasciatecelo dire, ndr) che si siano mai visti sulla faccia della terra.

