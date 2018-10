Avete presente Katy Perry? Sì, proprio la cantante californiana oggi 33enne che dieci anni fa circa ha raggiunto il successo mondiale con i due singoli 'I kissed a girl' e 'Hot 'n cold'. Sì, proprio la popstar con gli occhi azzurri e i capelli neri che ha vinto un'infinità di premi e che si distingue anche per i drastici cambiamenti di look. Beh, la mitica Katy Perry ha a che fare con la storia che stiamo per raccontarvi e che vede protagonista una ragazza 'normale'. Lei si chiama Michelle Ratcliffe, ha 33 anni e viene da Walsall, nel West Mids. Guardandola bene, in effetti è impossibile non accorgersi quanto somigli in modo impressionante alla cantante americana che ha dominato le classifiche con le sue hit. La Ratcliffe ha gli occhi azzurri e profondi, i capelli scuri e la bocca carnosa, proprio come Katy Perry. C'è un solo dettaglio, però, che la rende molto diversa da lei. Anzi, che la rendeva. Non ci vuole molto a capirlo dalle foto: è il peso, chiaramente. (Continua dopo la foto)



Ma non è stata sempre così 'giunonica', Michelle. Come accade a molte neo mamme, la 33enne a iniziato ad accumulare chili senza nemmeno accorgersene dopo aver dato alla luce il figlio Tristan, che oggi ha 11 anni. Un figlio cambia la vita e Michelle, che era sempre più stressata, ha cominciato a ingozzarsi dei suoi cibi preferiti per trovare conforto, non facendo nemmeno caso al fatto che stava ingrassando a vista d'occhio.

Nonostante accumulasse chili, però, sono state molte le agenzie affermate che l'hanno ingaggiata come sosia di Katy Perry. La chiamavano la versione "grassa" della popstar. Una definizione che la umiliava. Così come le facevano male le offese gratuite che sentiva quando camminava per strada. Quindi la decisione di dare una svolta alla sua vita iniziando una dieta rigorosa e cominciando a fare regolarmente attività fisica. Non senza difficoltà e sacrifici, Michelle è riuscita a perdere ben 45 chili nel giro di qualche mese.

È come rinata. "Odiavo la somiglianza quando ero più in carne a causa delle battute sul mio peso – ha spiegato – e ora mi piace essere scambiata per una superstar. È divertente quando le persone si girano e mi chiedono un autografo". Oggi è felicissima e in palestra ha pure incontrato quello che ora è diventato il suo attuale compagno. Adesso spera di riuscire a lavorare come sosia della Perry, ma nella nuova versione magra stavolta.

