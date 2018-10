Il caso di Elizabeth Isherwood, la ex poliziotta morta dopo essere rimasta intrappolata per due giorni nell’armadio a muro di una casa vacanze, continua a far discutere. Dopo le indagini, infatti, è emerso che Elizabeth poteva salvarsi. Le sarebbe bastato, dopo aver fatto il buco in una delle pareti dell’armadio a muro, insistere un po’ più a lungo. Secondo quanto emerso già qualche settimana fa, la donna era a pochi centimetri dalla “libertà”: una foto appesa sulla parte esterna però camuffava l’apertura. Elizabeth, che era rimasta nell’armadio completamente nuda, aveva cercato di farsi strada attraverso i mattoni per colpa della maniglia della porta che si era rotta: per due giorni chiese aiuto, ma i vicini pensarono fossero rumori dovuti ai lavori degli operai, e la sessantenne morì di ipotermia. Il figlio di Isherwood Craig, 33 anni, ha detto che stava cercando un risarcimento da Macdonald Resorts per la sua morte. (Continua a leggere dopo la foto)



La donna, 60 anni, di Wolverhampton, è rimasta intrappolata la prima notte del suo soggiorno di una settimana presso il resort Macdonald Plas Talgarth vicino a Machynlleth nel Galles centrale lo scorso settembre. Durante l'inchiesta il ragazzo ha denunciato la compagnia dell'hotel poiché il corpo della madre è stato trovato dal personale alla fine della settimana. Craig Isherwood, un agente di pattuglia, sostiene che il Macdonald Resorts è stato negligente nel non controllare che la porta funzionasse correttamente. "Mia madre è morta nelle circostanze più terribili che si possano immaginare, pensiamo che abbia cercato di scappare per diverse ore". (Continua a leggere dopo la foto)

"A causa dello sforzo, la sua temperatura corporea è rimasta alta ma poi si è abbassata di colpo - a causa dell'ipotermia - ed ha avuto la peggio. Forse la notte o il giorno seguente". La donna, secondo le testimonianze durante il processo, aveva fatto un buco ma non si rendeva conto che la sua strada era bloccata dall'altra parte del muro. "Mia mamma era in forma e in salute e aveva molti anni davanti a lei, le piaceva prendersi cura delle mie due figlie". (Continua a leggere dopo la foto)



L'avvocato di Isherwood, Adam Wilson di FBC Manby Bowdler, ha dichiarato: "Riteniamo che questa sia stata una tragedia che potrebbe e dovrebbe essere evitata, è impossibile immaginare l'angoscia che la signora Isherwood ha dovuto affrontare mentre cercava di liberarsi". Isherwood, conosciuta come Maria da parenti e amici, viveva da sola.

