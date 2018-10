Perde la memoria a soli 25 anni: colpa di una terribile infezione che le ha colpito il cervello. La triste vicenda arriva dalla Gran Bretagna: Fran Geall si è sentita una persona completamente diversa quando si è svegliata dal coma. Non ricordava nulla del suo passato, non riconosceva nessuno dei suoi affetti. La ragazza, di professione biologa marina, originaria di Falmouth, in Cornovaglia, ha completamente perso la memoria. Fran Geall si era ammalata di encefalite autoimmune e i medici le hanno indotto il coma: quando si è svegliata non riconosceva i suoi amici, i familiari, non ricordava nulla del suo percorso di studi oltre che della sua professione lavorativa. A raccontare la sua triste storia è il 'The Sun': lo scorso marzo Fran ha iniziato a soffrire di emicranie fino all'attacco più violento che l'ha costretta a una corsa in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la terapia le è stato indotto il coma, ma quando si è svegliata non era più la stessa. Come si legge sul tabloid inglese la povera Fran Geall non riusciva a parlare, a camminare, aveva moltissime difficoltà, ma con le terapie è riuscita a riavere una vita normale, anche se la memoria ancora non è tornata: "I dottori non hanno idea se riuscirò mai a riconquistare i miei ricordi, quindi sto vivendo con la prospettiva di dover potenzialmente riapprendere tutto ciò che ho già conosciuto". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ad oggi, però, Fran Geall non ha ancora recuperato la memoria e, anche se fisicamente si è ripresa, sta cercando di rimettere a posto i pezzi della sua vita. "Mi sento come se mi stessi conoscendo di nuovo, perché non ho assolutamente idea di chi fossi prima che tutto questo accadesse", ha raccontato al Sun. Fran tiene un diario per cercare di aiutare la sua memoria: si sente legata alle persone della sua famiglia, ma non condivide con loro alcun ricordo. Dopo 5 mesi dal ricovero è stata considerata abile per il lavoro, ma ha dovuto lasciare il suo impiego perché, non ricordando nulla del suo percorso di studi, non era in grado di svolgere le sue mansioni da biologa. (Continua a leggere dopo la foto)



"Quando Stacey e la mia famiglia mi hanno visitato in ospedale, sapevo istintivamente che erano persone che amavo, ma non potevo ricordare nulla di loro, a parte i dettagli minimi e basilari", ha spiegato Fran Geall al The Sun. "Mi hanno mostrato le foto dei vecchi tempi: è stato come guardare la vita di qualcun altro. Non potevo parlare, non potevo camminare e non avevo idea di chi fosse intorno a me o che cosa mi fosse successo". Ma c'è un particolare: "Non so perché, ma la prima cosa che sono riuscita ad annotare è stato il numero di telefono di mia madre".

Leggi anche:

“Condizioni critiche”. L’allarme del ministro sulla situazione dei ponti italiani