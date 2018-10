Salvatore Mannino è scomparso da un mese e di lui non ci sono più tracce. L'imprenditore fiorentino è svanito nel nulla e il mistero si infittisce di ora in ora. Prima di scomparire, Salvatore Mannino, 52 anni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ha cancellato nel registro delle chiamate tutte quelle in entrata e in uscita. Ma il gestore telefonico su richiesta degli inquirenti ha fornito i tabulati che in questi giorno sono sotto la lente di ingrandimento: indagini sono in corso anche sulle ricerche web, effettuate dall'uomo prima di scomparire. È fitta di misteri la scomparsa di Salvatore Mannino - conosciuto come Salvo - che il 19 settembre scorso è uscito da casa a Lajatico, ha accompagnato i figli a scuola e poi, con solo la carta d’identità è svanito nel nulla. Salvo aveva paura? Aspetto che aleggia nella vicenda e che gli inquirenti tengono in considerazione. (Continua a leggere dopo la foto)



Il caso è stato trattato anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" nel corso delle ultime settimane: "Salvatore Mannino, detto Salvo, 52 anni, abita a Lajatico (Pisa) con la moglie e i figli e gestisce una cooperativa di servizi assistenziali a Fucecchio (Firenze). Mercoledì 19 settembre è uscito di casa per accompagnare a scuola i ragazzi, e da allora non si sono più avute sue notizie. In casa ha lasciato il cellulare, la sua borsa da lavoro e i documenti. Ha portato con sé solo la carta d’identità. L’auto con la quale si era allontanato, una Dacia Logan Bianca, è stata trovata venerdì 21 settembre in un parcheggio situato nei pressi della stazione ferroviaria di Pontedera (Pisa)". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma come dicevamo sono tanti i misteri di questo caso di 'scomparsa': che fine ha fatto Salvatore Mannino? L'uomo ha lasciato un biglietto cifrato lasciato sulla sua borsa da lavoro, insieme al telefonino spento e su cui erano state cancellate le chiamate e la cronologia web, l'agenda e due mazzette da 10.300 euro. Per decifrare il messaggio ci è voluto un giorno, e a riuscirci è stato il figlio dell'imprenditore, campione di matematica. Lui ha capito che quella sequenza numerica, trasformata in lettere, recitava: "Perdonami scusa". Secondo la famiglia, assistita dall'avvocato Ivo Gronchi, questa potrebbe essere parte di una somma che l'imprenditore potrebbe star utilizzando per la sua fuga. La speranza, ma anche le supposizioni dei familiari, è che infatti l'uomo non sia sia suicidato, ma si sia solo allontanato: "La famiglia spera che il biglietto lasciato da Salvatore Mannino si riferisca ai soldi e non alla volontà di togliersi la vita, ovvero che sia un modo per chiedere scusa per averli abbandonati ed essersene andato con altri contanti", afferma Ivo Gronchi. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto raccontato dai familiari Salvatore Mannino non aveva problemi economici da far pensare a un suicidio: "Questa ipotesi con il passare dei giorni è ritenuta assai meno probabile dai familiari - dice l'avvocato - anche perché le condotte dell'uomo prima di andarsene sembrerebbero non compatibili con un atto disperato: ha infatti spento il telefonino, cancellando prima tutte le chiamate effettuate e la cronologia web".

