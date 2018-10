Un caso di cronaca agghiacciante che, durante il processo, assume contorni ancora più tragici. Un 31enne britannico, Raphael Kennedy è imputato per la morte del figlioletto, Dylan Tiffin-Brown, 2 anni appena. L'avrebbe picchiato in maniera brutale fino a ridurlo in fin di vita, lasciandolo poi a terra, agonizzante, per oltre due ore. In tutto quel tempo non avrebbe avvertito i soccorsi, che avrebbero potuto salvare il piccolo. Quando infatti lo scorso 15 dicembre il personale sanitario è arrivato nell'appartamento di Kennedy, che si trova a Northampton, il bambino giaceva inerme a terra ed era troppo tardi. I successivi esami sul corpo del piccolo Dylan hanno dimostrato che a seguito delle percosse del padre, il bambino ha riportato numerose lesioni agli organi interni. Ma non solo. Dalle analisi post mortem è risultato anche che Dylan aveva anche vecchie fratture costali risalenti a diverse settimane prima della sua morte. (Continua dopo la foto)



Fratture e un totale di 39 ferite a testa, viso, collo, tronco e arti: era da tempo, dunque, che il bambino subiva violenze. E se già fin qui vengono i brividi, la successiva scoperta sul corpicino di Dylan lascia sconvolti. Nel corso del processo è emerso che nel sangue del bambino vi erano molte tracce di droga, tra cui cocaina. Come se il piccolo avesse ingerito lo stupefacente poco prima di morire.

Il padre del bambino, Raphael Kennedy, era già noto alla polizia come spacciatore. E durante la perquisizione domiciliare avvenuta a seguito della morte del piccolo Dylan, la polizia aveva ritrovato in casa anche dosi di crack, cocaina, cannabis ed eroina, oltre a centinaia di sterline, probabilmente frutto dei proventi della vendita di stupefacenti, e altri oggetti usati per confezionare dosi di droga.

Il tossicologo forense Peter Sidebotham ha detto in aula di aver trovato tracce di droga nel sangue del bambino e che il livello di cocaina sarebbe stato più alto al momento della morte. La madre del bimbo, 18 anni, ha raccontato alla corte che quando Dylan rimaneva da solo con il padre piangeva sempre e che quando tornava a casa si aggrappava a lei. Il 31enne rigetta l'accusa di omicidio, ma il processo continua.

