La vita a volte può essere molto ingiusta. Come si può morire a 22 anni? Eleonora Izzo ci ha provato con tutte le sue forze a sconfiggere quel tumore terribile che l'aveva colpita quando aveva solo 16 anni, ma non ce l'ha fatta a batterlo. Ha lottato fino alla fine, e infatti chi la conosceva la ricorda come una 'guerriera', ma quel brutto male se l'è portata via nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 ottobre 2018 all'ospedale di Padova. A febbraio prossimo avrebbe spento 23 candeline. Era determinata e aveva sempre il sorriso sulle labbra Eleonora, nonostante la malattia. Non a caso “Credere nell’improbabile è probabilmente la migliore decisione che si possa prendere nella vita” era una delle sue frasi del cuore e lei ci ha creduto fino all'ultimo. Anche quando era consapevole di non poter più nulla contro quella forma di tumore che l’aveva colpita da adolescente e che diventava sempre più aggressivo negli ultimi tempi. (Continua dopo la foto)



Abitava a Piove di Sacco, nel Padovano, e ora tutti piangono la sua scomparsa. I genitori, mamma Cristina e papà Antonio (lascia anche un fratellino, Francesco, di 10 anni più piccolo) la descrivono con orgoglio come una “guerriera determinata”. Loro l’hanno accompagnata passo passo in questi anni difficili in cui, tuttavia, Eleonora non ha rinunciato a vivere la sua vita come tutte le ventenni. Era studiosa e dopo aver finito gli studi al liceo scientifico, aveva iniziato con entusiasmo l'università.

Era iscritta alla facoltà di Biotecnologie dell'ateneo di Padova e coltivava anche la passione per il karate. Era cintura nera e dopo aver partecipato a diversi tornei federali, aveva deciso di mettersi a disposizione, come istruttrice, nella scuola che l’aveva cresciuta, ricostruisce Il Mattino di Padova. Amava anche la musica, la lettura, il make up e, come la maggior parte dei suoi coetanei, condivideva spesso i suoi pensieri sui social network.

Eleonora annotava su Facebook anche quello che le insegnava il male con cui combatteva ogni giorno. “Beati quelli che sanno ridere di se stessi, perché non finiranno mai di divertirsi”, è una delle frasi che la 22enne aveva affidato al social. 'Guerriera', determinata e anche con un cuore d'oro. Prima di andarsene Eleonora ha voluto fare un ultimo gesto di grande generosità: ha voluto e potuto donare le cornee.

