Da giapponese a francese in un ''attimo''. Per raggiungere il suo sogno Vanilla Chamu, modella nipponica di 27 anni, è ricorsa a una trentina di interventi di chirurgia estetica per un totale complessivo di centomila euro.

La ragazza ha deciso di cambiare i propri connotati e trasformarsi in una "biondona" occidentale. Obiettivo: somigliare il più possibile a una ''french doll'', ovvero alla classica bambola di porcellana dalle sembianze tutt'altro che orientali. La modella giapponese Vanilla Chamu è diventata un caso. Per raggiungere il risultato e apparire ''occidentale'' ha subito trenta interventi chirurgici. Fra i numerosi “ritocchini” a cui ha fatto ricorso Vanilla per apparire occidentale ci sono una liposuzione, una mastoplastica ed una rinoplastica, per non parlare di tutti gli altri interventi al viso. Ma non basta, la modella infatti non è ancora soddisfatta e pare che il prossimo intervento, che verrà fatto alle gambe, servirà per regalarle 15 centimetri in più di altezza. (Continua a leggere dopo la foto)



Per fare questo i chirurghi dovranno romperle entrambe i femori in sala operatoria, per poi allungarli in seguito. La ragazza, che ha subito il primo intervento a 19 anni, rientrerà in sala operatoria per diventare più alta. In passato interventi di questo tipo erano riservati soltanto a chi era affetto da nanismo o ai bambini con una gamba più lunga dell’altra. Ora invece un numero crescente di uomini e donne di altezza appena sotto la media, ricorre al doloroso intervento solo per dei fini puramente estetici.

La procedura prevede: il taglio secco delle ossa delle gambe, l’impianto di protesi intorno alle quali cresce nuovo tessuto osseo, cartilagini, muscoli e pelle. L’intero processo dura circa tre mesi ed è seguito da diversi mesi di fioterapia. Uno studio del 2006, pubblicato sulla rivista International Orthopaedics, ha rivelato che sono comunque frequenti i risvolti negativi di tale operazione. Danni al sistema nervoso, irregolari problemi all’anca, paralisi sono solo alcuni effetti negativi.

Osservando le foto della donna, in cui appare come una bambola gonfiabile senza nulla di umano, viene da chiedersi cosa possa spingere una ragazza a sottoporsi a tanto dolore per rovinare in questo modo il proprio corpo. Ogni anno, sono molti i giapponesi che decidono di eliminare gli occhi a mandorla e di diventare degli occidentali in questo senso. Molte ragazze decidono di sottoporsi alle operazioni, sopratutto dopo aver visto anime (cartoni animati giapponesi) in cui le ragazze appaiono con degli grandi occhioni.

