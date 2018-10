Addio Alessandro, morto improvvisamente a 32 anni. Un’intera comunità in lutto

Una morte improvvisa, nel sonno, ha stroncato Alessandro Parrini, un artigiano 32enne di Marcialla, frazione di Certaldo, Firenze. Non si è più svegliato il ragazzo, che conoscevano tutti in paese, ma anche nei vicini Barberino Valdelsa e a Tavarnelle Valdipesa. Tutti sconvolti e in lutto stretto. Stando alle informazioni raccolte, Alessandro avrebbe avuto un arresto cardiaco nel cuore della notte che non gli ha lasciato scampo. E a nulla è servito l'intervento tempestivo dei soccorritori. Quando il personale sanitario ha raggiunto la sua abitazione, infatti, il 32enne era già deceduto. Come detto, Parrini era molto conosciuto in tutta la Valdelsa, da Certaldo a Tavernelle, e la sua scomparsa improvvisa ha profondamente turbato i concittadini, che hanno quindi deciso di annullare la serata prevista allo stadio ‘Pianigiani' di Tavarnelle Valdipesa, dove in programma c'era la presentazione di tutte le associazioni sportive dei comuni di Barberino e Tavarnelle. (Continua dopo la foto)



“Di fronte a quello che è successo, nel rispetto del giovane, della famiglia e dei veri e profondi valori contenuti dallo sport, abbiamo deciso di rinviare la serata dedicata allo sport”, ha spiegato l'assessore allo sport del comune di Tavarnelle, come riporta il quotidiano Il Tirreno. In segno di lutto è stata anche rinviata la partita del Marcialla City, squadra che gioca nel campionato di calcio Uisp, che non se l'è sentita di scendere in campo senza l'amico Alessandro.

"Siamo vicini alla famiglia Parrini – si legge in una nota su Facebook - Profondamente commossi ci uniamo al vostro dolore con un grande abbraccio, nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancare". I funerali del giovane Alessandro sono stati celebrati lo scorso 5 ottobre nella chiesa di Santa Maria in piazza Brandi, a Marcialla, che era gremita per l'ultimo saluto al 32enne.

Negli ultimi giorni un'altra tragedia simile. Un'altra giovane vita stroncata improvvisamente. Simone Sivo, napoletano di 26 anni, è morto davanti ai compagni di corso per un improvviso malore. Dolore e incredulità all’interno della Scuola ispettori sottufficiali delle Fiamme gialle di Coppito (L’Aquila). A dare l'allarme sono stati gli stessi compagni dell’88.mo Corso “Dobrej II”. quando hanno notato il 26enne cadere improvvisamente a terra. Ma all'arrivo dei soccorritori non c'era già più niente da fare.

