Niente colloquio di lavoro perché è nera. Ma è italianissima. La triste storia arriva dal Veneto. Judith Romanello ha 20 anni, è una ragazza di Haiti, ma cittadina italiana, figlia di una coppia di veneti che l'hanno adottata quando era molto piccola. Per questo il suo italiano parlato con il tipico accento veneto ha tratto in inganno al telefono il titolare di un ristorante di Venezia in cerca di personale. Quando Judith si è presentata al colloquio, si è sentita rispondere: "Ah, ma sei nera?". E poi: "Scusami, non è cattiveria, ma non voglio persone di colore nel mio ristorante. Potrebbe fare schifo ai miei clienti, potrebbe fare schifo che tu tocchi i loro piatti. Quindi grazie mille...". A raccontare il triste episodio razzista è Il Corriere del Veneto, ma Judith, smaltita la rabbia, ha deciso di condividere con tutti quello che le era successo registrando un video su Facebook dove ha spiegato che era andata a Venezia in cerca di un lavoro e aveva risposto ad un annuncio letto sul sito Subito.it. (Continua a leggere dopo la foto)



La ragazza non sa quale fosse il ristorante perché l'incontro con il titolare è avvenuto non nel locale, ma in pubblico. "Ci sono rimasta di m... - dice Judith - a me non piace lamentarmi ma dopo il millesimo episodio di razzismo che accade a me e ad a

ltre persone di colore voglio far riflettere. Non tutti gli italiani sono così e poi anche io sono italiana. E non siamo più nell'apartheid. E' assurdo che nel 2018 ci sia ancora questa lotta tra nero e bianco".

E così il durissimo sfogo della giovane ragazza su Facebook diventato in poche ore virale: "Io per la legge italiana, che non ho fatto io, sono italiana - sottolinea in un marcato accento veneto -. Non siamo in apartheid, siamo nel 2018, quasi nel 2019 e c'è ancora questa lotta tra neri e bianchi, tra persone di colore e bianche, è una cosa che fa schifo. Io questo episodio l'ho voluto raccontare non per fare la vittima o per mettermi al centro dell'attenzione. Chi deve vergognarsi qua non sono io ma il datore di lavoro. Io sono arrivata lì con il sorriso, la voglia di presentarmi, di mostrargli il cv. Poteva almeno inventarsi una scusa, far finta, ma non dirmi 'no, per il colore della pelle' come ha fatto". (Continua a leggere dopo la foto)



Casi simili, purtroppo, ne succedono diversi. Sempre in Veneto, a Padova, lo scorso giugno ad esempio. Un trentenne padovano, di nazionalità italiana ma cresciuto in una famiglia di origine marocchina, ha visto sfumare il sogno di quel contratto. "È una vergogna, una vicenda becera e tristissima. Solo una persona bigotta può ragionare in un modo simile" ha sbottato il consulente per la selezione del personale che aveva proposto il lavoratore all'azienda. "Ma il nostro non è razzismo. Purtroppo operiamo in un settore dove molti si basano sulla prima apparenza, e uno straniero non sempre è visto allo stesso modo di un italiano" si è difeso l'imprenditore...

Leggi anche:

Trovata morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada

fbq('track', 'STORIE');