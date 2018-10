La casa degli orrori. Muore a 19 mesi per una follia dei genitori: cosa era costretta a fare

Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella “gabbia” per fare in modo che la bimba “riuscisse a dormire correttamente” hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo. Una bambina di 19 mesi è morto dopo essere stato costretta a dormire a faccia in giù in un “letto-gabbia”, come l’ha definito la Corte di Liverpool. Ellie-May Minshull-Coyle, di 19 mesi, è stata legata al materasso del suo letto con lacci a bloccargli petto e gambe ed un piumone su di lei. Il suo letto era stato spinto contro un muro e i lati aperti sono stati racchiusi da una sorta di barriera di legno. Lenzuola e coperte erano posizionate ai lati della “mostruosa gabbia” per impedirle di vedere fuori, nessuna luce funzionava nella sua camera da letto e un materasso e un altro lenzuolo coprivano anche la finestra. (Continua a leggere dopo la foto)



La bambina "non poteva neanche muoversi per respirare correttamente" ha detto il procuratore Christopher Tehrani. "La morte di Ellie-May era inutile, inutile e del tutto evitabile" ha aggiunto. La madre della bambina, Lauren Coyle, 19 anni, e il suo fidanzato Reece Hitchcott, di 20 anni, che viveva insieme alla ragazza e sua figlia, sono stati accusati di omicidio, ma hanno sempre negato di aver fatto del male alla piccola.

La donna ha raccontato alla polizia che l'idea di legare la figlia al letto era stata del compagno che in questo modo credeva di poterla aiutare a regolarizzare il sonno. Pur non essendo d'accordo la donna non si è mai opposta, come lei stessa ha ammesso. Secondo quanto riporta il Daily Mail, a notare che Elly-May non respirava più è stato proprio il compagno che ha anche chiamato l'ambulanza. Per la bambina, però, non c'è stato nulla da fare.

La madre della bambina, Lauren Coyle, 19 anni, il suo fidanzato, Reece Hitchcott, 20 anni, descritto come il patrigno di Ellie-May, e il loro inquilino, Connor Kirby, 20 anni, negano tutti l’accusa di omicidio colposo, avvenuto il 23 marzo dell’anno scorso. È stato il fidanzato della mamma a trovare il corpo della bambina privo di vita le e a chiamare immediatamente i soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

