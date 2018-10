È una storia terribile quella di Yasmina Howard, la giovane morta suicida nel Kent, una contea dell'Inghilterra, a sud-est di Londra. La giovane si è suicidata gettandosi da un ponte autostradale, 15 anni dopo che sua madre si era uccisa allo stesso modo mentre la teneva in braccio. Yazmina aveva solo tre anni quando è miracolosamente sopravvissuta dopo che la genitrice, Maxine Carr, è saltata nel vuoto per 30 metri dal suo appartamento nel 2003. La donna morì sul colpo, la piccola se la cavò con fratture al cranio, alla mascella, a una costola e a un braccio. I medici riuscirono a guarire le ferite, ma il trauma e gli incubi dopo quel volo non la abbandonarono mai.Maxine Carr, stanca di essere da anni vittima di abusi domestici, si era uccisa temendo che il suo ex compagno, Ivan Delgardo, le facesse ancora del male e le togliesse la figlia per portarla con sé in Spagna: e nel suo volo folle portò anche Yazmina per non lasciarla a una vita di violenze. (Continua a leggere dopo la foto)



La studentessa 18enne è morta tragicamente lunedì notte dopo essere caduta da un ponte dell'autostrada sulla M20 a Larkfield, nel Kent. Era uscita per una pizza con un amico poche ore prima della tragedia avvenuta intorno alle 22:00, ha detto sua nonna Janet Howard, 68 anni. "Ho ricevuto un suo messaggio alle 9.23 di sera in cui diceva che stava bene. È stato l'ultima cosa che ho sentito da lei. Qualunque cosa sia accaduta da allora, non lo sapremo mai; non sappiamo cosa l'abbia spinta a questo’’.

‘’Yazmina era una bella ragazza, dentro e fuori, che non avrebbe mai fatto del male a nessuno” dice affranta la donna. “Non fumava, non andava in discoteca. Anche quando beveva vino, si assicurava che fosse vegano perché amava gli animali e si preoccupava dell'ambiente. Era una persona forte, ma anche emotiva. Non so che quel che è successo sia da collegare alla morte della madre” ha aggiunto la 68enne. In realtà Yazmina tanto bene non stava: una settimana prima aveva già tentato di uccidersi lanciandosi dallo stesso ponte.

In quell'occasione il suo fidanzato la salvò trattenendola all'ultimo momento. Lunedì sera ci ha riprovato: e in quel momento non c'era nessuno a trattenerla. L'unica cosa certa è che dietro la sua apparente forza nascondeva una grande fragilità: le ferite di 15 anni fa non si erano mai rimarginate. Sul ponte sono stati deposti tantissimi omaggi floreali e tantissimi biglietti.

